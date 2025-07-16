Военный эксперт Давид Шарп озвучил 24 Каналу мнение, что пока Китай придерживается своей политики. Однако есть ситуации, при которых не исключено, что Пекин может передать России оружие.

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При каких условиях КНР может поставлять России оружие?

Давид Шарп отметил, что санкции через 50 дней или восстановление законопроекта Грэма-Блюменталя – это прямая угроза Китаю. Вопрос стоит в их реализации и политической воле.

Но говорится о том, что относительно китайских компаний, возможно, государственных структур, будут введены вторичные санкции, если они продолжат торговать с Россией. То есть это в какой-то мере косвенный ультиматум Пекину и другим странам. В частности, Индии,

– сказал он.

Пекин теоретически может предоставлять России оружие. Однако они придерживаются осторожной стратегии в течение 3, 5 лет. Пекину невыгодно, чтобы Россия проиграла. Однако также им невыгодно, чтобы сам Китай столкнулся с серьезными экономическими проблемами.

Дело в том, что Россия – это источник поставок дешевых энергоносителей. Приятно быть в ситуации, когда Москва заметно от тебя зависит, а Запад вынужден свои усилия, в частности, военные ресурсы, тратить на поддержку Украины. Поэтому меньше обращает внимание на Китай, который в это время готовится к возможному противостоянию с Западом,

– объяснил военный эксперт.

Все это очень важно для Пекина. Но также для КНР нужна торговля с Западом, отношения с США, с Европой. Кроме того, важны технологии. Китай планирует свой прогресс и долгосрочную программу развития, которая базируется на технологиях. Для этого им нужны западные страны. Поэтому идти на серьезную конфронтацию с ними – не в интересах Китая.

Прямые поставки оружия были бы отступлением от стратегии. Думаю, они могли бы состояться, например, в случае поставок Tomahawk или еще чего-то. То есть что-то должно сильно измениться в реалиях, чтобы Китай резко изменил свою политику. Нельзя этого исключать,

– предположил Давид Шарп.

Однако пока китайцы придерживаются своего подхода. Поводов, чтобы резко что-то изменить, пока не было. Нужно тщательно следить за тем, что происходит. Роль Китая очень велика. В частности, во всем, что касается российского военного производства.

Напомним, Китай обещает усилить поддержку России на фоне угроз Трампа. Президент КНР Си Цзиньпинь заявил о необходимости Москвы и Пекина "усилить взаимную поддержку на многосторонних форумах". Кроме того, в Китае утверждают о якобы "углублении" доверия между сторонами. Отмечается, что КНР вместе с Кремлем создают "модель нового типа международных отношений". Пекин подчеркивает нейтралитет страны.