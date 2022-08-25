Возможно ли вывести беларусь из войны: ответ оппозиционера Латушко

Самопровозглашенный президент беларуси александр лукашенко сейчас не имеет возможности выйти из российско-украинской войны. Впрочем, хорошей новостью для диктатора является то, что ныне и владимиру путину не выгодно его убирать.

александра лукашенко сейчас не стоит воспринимать как человека, имеющего какие-то отличные от владимира путина взгляды в вопросе Украины. Такое мнение в эфире 24 каналу высказал белорусский оппозиционный политик, экс-министр культуры Павел Латушко.

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Можно ли вывести беларусь из войны

В доказательство своего утверждения политик вспомнил слова лукашенко о "за два-три дня возьмем Киев". Кроме этого, он очень много раз критически высказывался по Украине.

Какими словами он не называл украинский народ и власть. Поэтому ментально он точно такой же человек, как и путин. Поэтому если бы он пытался что-то сделать, то пришлось бы переступить через себя,

– заявил Павел Латушко.

Кроме того, он убежден, что у лукашенко уже нет возможности выйти из войны, поскольку он уже "по уши погрузил" в ней. Поэтому сегодня невозможно, чтобы он отдал приказ белорусским войскам выгнать с территории беларуси оккупационную российскую армию.

"Он никогда не даст такого приказа. Если же мы теоретически предположим, что он попытается это сделать, то его дни или даже часы уже высчитаны. То есть, его либо физически уничтожают, либо же задержат и вывезут в рф", – рассказал белорусский оппозиционер.

А вместо александра лукашенко на посту президента беларуси появится ставленник кремля. Впрочем, по мнению собеседника, от такой рокировки существенно ничего не изменится.

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путину пока невыгодно убирать лукашенко

Оппозиционер убежден, что путину невыгодно дестабилизировать ситуацию в беларуси. Мол, пока его полностью устраивает лукашенко.

Я сторонник мнения, что нет причин для путина убирать сегодня лукашенко, чтобы получить внутри потенциально взрывоопасную ситуацию. Она может возникнуть,

– подчеркнул Павел Латушко.

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Он напомнил, что чрезвычайно тесными отношения двух диктаторов стали в 2016 году. Тогда после оккупации россией Крыма и подписания минских договоренностей лукашенко начал регулярно летать к путину.

"Тогда обсуждался вопрос более глубокой так называемой интеграции беларуси и россии. путин еще с 2002 года говорил, что беларусь должна войти в состав российской федерации. Это цель, которую путин поставил практически с первых лет прихода к власти", – вспомнил оппозиционер.

По его словам, в 2016 году в этом направлении начались более активные переговоры, а лукашенко даже пришлось перед белорусским обществом после очередного визита очень долго объяснять, что "сдачи беларуси не будет".

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