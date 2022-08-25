александра лукашенка нині не варто сприймати як людину, що має якісь відмінні від владіміра путіна погляди в питанні України. Таку думку в ефірі 24 каналу висловив білоруський опозиційний політик, ексміністр культури Павло Латушко.

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Чи можна вивести білорусь з війни

Як доказ свого твердження, політик пригадав слова лукашенка про "за два-три дні візьмемо Київ". Крім цього, він дуже багато разів критично висловлювався щодо України.

Якими лише словами він не називав українські народ і владу. Тому ментально він точно така ж людина, як і путін. Тому якщо б він намагався щось зробити, то довелося б переступити через себе,

– заявив Павло Латушко.

Крім того, він переконаний, що в лукашенка вже немає можливості вийти з війни, оскільки він вже "по вуха погруз" у ній. Тому сьогодні неможливо, аби він наказав білоруським військам вигнати з території білорусі окупаційну російську армію.

"Він ніколи не дасть такого наказу. Якщо ж ми теоретично припустимо, що він спробує це зробити, то його дні або й навіть години вже вирахувані. Тобто, його або фізично віквідують, або ж затримають і вивезуть в рф", – розповів білоруський опозиціонер.

Натомість замість александра лукашенка на посаді президента білорусі з'явиться ставленик кремля. Втім, на думку співрозмовника, від такої рокіровки суттєво нічого не зміниться.

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путіну поки невигідно прибирати лукашенка

Опозиціонер переконаний, що путіну невигідно дестабілізувати ситуацію в білорусі. Мовляв, поки що його цілком влаштовує лукашенко.

Я прихильник думки, що немає причин для путіна прибирати сьогодні лукашенка, щоб отримати всередині потенційно вибухонебезпечну ситуацію. Вона може виникнути,

– наголосив Павло Латушко.

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Він пригадав, що надзвичайно тісними відносини двох диктаторів стали у 2016 році. Тоді після окупації росією Криму та підписання мінських домовленостей лукашенко почав регулярно літати до путіна.

"Тоді обговорювалося питання більш глибокої так званої інтеграції білорусі та росії. путін ще з 2002 року казав, що білорусь має увійти в склад російської федерації. Це мета, яку путін поставив практично з перших років приходу до влади", – пригадав опозиціонер.

За його словами, у 2016 році в цьому напрямку почалися більш активні переговори, а лукашенку навіть довелося перед білоруським суспільством після чергового візиту дуже довго пояснювати, що "здачі білорусі не буде".

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