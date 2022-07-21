Может ли Путин выиграть войну против Украины: что думают в ЦРУ

В ЦРУ убеждены, что путин ошибается, надеясь выиграть войну на истощение. Равно как и ошибался со своими надеждами "взять Киев за 3 дня".

Об этом заявил глава ЦРУ Уильям Бернс. Кроме того, он оценил состояние здоровья путина, отметив, что тот слишком здоров.

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путин снова просчитался

По словам Бернса, путин ошибся со своими первоначальными планами вторжения, не сумев захватить Киев. Сейчас диктатор снова говорит чушь. Бернс сказал, что путин настаивает, что "Украина – не настоящая страна, а настоящие страны дают отпор".

Чиновник также прокомментировал слухи о раке путина.

Насколько мы можем судить, он, по-видимому, слишком здоров. Это неофициальное суждение разведки,

– добавил Бернс.

у россиян – безумные потери

Бернс отметил, по последним оценкам американской разведки, потери россиян составляют около 15 000 убитых и втрое больше раненых.

У Украины тоже есть потери, однако они меньше, чем у страны-агрессора.

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