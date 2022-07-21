Про це заявив глава ЦРУ Вільям Бернс. Крім того, він оцінив стан здоров'я путіна, зазначивши, що той занадто здоровий.

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путін знову прорахувався

За словами Бернса, путін помилився зі своїми початковими планами вторгнення, не зумівши захопити Київ. Зараз диктатор знову говорить нісенітницю. Бернс сказав, що путін наполягає, нібито "Україна – не справжня країна, а справжні країни дають відсіч".

Чиновник також прокоментував чутки про рак путіна.

Наскільки ми можемо судити, він, мабуть, занадто здоровий. Це неофіційне судження розвідки,

– додав Бернс.

у росіян – шалені втрати

Бернс зазначив, за останніми оцінками американської розвідки, втрати росіян становлять близько 15 000 вбитих і втричі більше поранених.

В України теж є втрати, однак вони менші, ніж в країни-агресорки.

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