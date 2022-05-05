Может ли Россия "перекрыть вентиль" для Европы и что будет с украинской ГТС: объяснение Минэнерго

В Миэнерго Украины убеждены: мир уже понял, что для России энергоресурсы – это оружие. После возможного нефтяного эмбарго очередь может дойти и до нефтепродуктов и сжиженного природного газа.

Об этом рассказала советник министра энергетики Украины Лана Зеркаль в эфире всеукраинского марафона, сообщает 24 канал. Она заметила, объем этих поставок не так значителен, однако это будет иметь большое психологическое давление на россиян.

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В 6 пакет санкций может быть включен вопрос урана

Это поможет решать вопрос по газу, поступающему в Европу по газопроводам. Кроме того, есть еще один пункт в этих санкциях – это уран и ядерное топливо.

– объяснила Зеркаль.

Советник министра энергетики подчеркнула: в ЕС уже поняли, что им не хватает около 50 миллиардов кубометров газа. Поэтому лидеры Евросоюза сейчас размышляют, как уладить этот вопрос.

В ЕС хотят обезопасить себя на случай прерывания газоснабжения

По мнению Зеркаль, это может произойти уже через год, однако уже этим летом в ЕС хотят закачать 90% своей потребности на зимний период. Цель этого – обезопасить себя, если Россия прервет газоснабжение.

Россия не может перекрыть вентиль, – Зеркаль

Россия не может перекрыть вентиль. То, что она перекрыла вентиль для Польши и Болгарии – это она потеряла 10% своего рынка и доказала всем, что Москва – ненадежный поставщик.

– отметила советник главы Минэнерго.

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Дело в том, что Россия добывает очень много газа, но хранить его и поставлять в другие направления не могут. Единственный выход – закачивать голубое топливо в подземные хранилища, но они очень ограничены в объемах.

ЕС готовит шестой пакет санкций против России: коротко

Еврокомиссия передала 6-й пакет санкций против России для ознакомления государствам-членам ЕС. Его представила президент ЕС Урсула фон дер Ляйен.

Она отметила, что в документе говорится о нефтяном эмбарго – однако оно будет постепенным.

Также предлагают отключить от SWIFT "Сбербанк" и еще 2 российских банка.

Речь идет и о запрете вещания в ЕС российских пропагандистских каналов, а также санкции против представителей военного командования.

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Зеркаль отметила, что если ЕС откажется от российского газа, украинской ГТС найдут применение. Есть другие возможности, на которых можно зарабатывать.