Про це розповіла радниця міністра енергетики України Лана Зеркаль в ефірі всеукраїнського марафону, інформує 24 канал. Вона зауважила, обсяг цих поставок не такий значний, проте це матиме великий психологічний тиск на росіян.

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У 6 пакет санкцій може бути включене питання урану

Це допоможе вирішувати питання по газу, який поступає в Європу по газопроводах. Крім того, є ще одне пункт у цих санкціях – це уран і ядерне паливо,

– пояснила Зеркаль.

Радниця міністра енергетики наголосила: у ЄС вже зрозуміли, що їм не вистачає близько 50 мільярдів кубометрів газу. Тому лідери Євросоюзу зараз розмірковують, як владнати це питання.

У ЄС хочуть убезпечити себе на випадок переривання газопостачання

На думку Зеркаль, це може відбутись вже через рік, проте вже цього літа у ЄС хочуть закачати 90% від своєї потреби на зимовий період. Мета цього – убезпечити себе, якщо Росія перерве газопостачання.

Росія не може перекрити вентиль, – Зеркаль

Росія не може перекрити вентиль. Те, що вона перекрила вентиль для Польщі та Болгарії – це вона втратила 10% свого ринку і довела всім, що Москва – ненадійний постачальник,

– зазначила радниця глави Міненерго.

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Справа у тому, що Росія видобуває дуже багато газу, проте зберігати його та постачати в інші напрямки не можуть. Єдиний вихід – закачувати блакитне паливо в підземні сховища, проте вони дуже обмежені в обсягах.

Цікаво! Зеркаль зазначила: якщо ЄС відмовиться від російського газу, українській ГТС знайдуть застосування. Є інші можливості, на яких можна заробляти.

ЄС готує шостий пакет санкцій проти Росії: коротко

Єврокомісія передала 6 пакет санкцій проти Росії для ознайомлення державам-членам ЄС. Його представила президентка ЄС Урсула фон дер Ляєн.

Вона зазначила, що у документі таки мовиться про нафтове ембарго – проте воно буде поступовим.

Також пропонують відключити від SWIFT "Сбербанк" та ще 2 російські банки.

Мовиться і про заборону мовлення в ЄС російських пропагандистських каналів, а також санкції проти представників військового командування.

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