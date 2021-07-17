Командующий Воздушных сил ВСУ рассказал, может ли Россия пойти в широкомасштабное наступление

Генерал-полковник Сергей Дроздов считает, что Россия не решится пойти в широкомасштабное наступление на Украину. Поскольку наше государство сотрудничает с другими странами.

В то же время командующий Воздушных сил ВСУ отметил, что украинские военные готовятся ко всем возможным действиям агрессора на востоке. Об этом он сообщил во время форума "Эффективная промышленность для обороноспособности".

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У нас есть не только авиация, но мощные ракетные войска, которые также стоят на страже воздушного пространства. Есть радиолокационная техника, которая заблаговременно обнаруживает и дает наблюдение,

– сказал генерал-полковник.

Сергей Дроздов отметил, что постоянно продолжается сотрудничество с коллегами, которые помогают расширять кругозор и видеть, откуда еще можно ожидать угрозу.

Россия не пойдет в широкомасштабное наступление

Командующий Воздушных сил ВСУ рассказал, что в случае локального конфликта рассматривается "чисто Донецкий регион, возможно, подключение Крымского региона".

А если широкомасштабно – я думаю, что на это сейчас рассчитывать нельзя, потому что наши партнеры вместе с нами не дадут агрессору проявить свои претензии к Украине и начать широкомасштабную агрессию,

– добавил он.

"Я думаю, что все те намерения путинского государства захватить Украину – это все пока намерения. Реализация невозможна, ведь мы в сотрудничестве вместе с другими странами", – подытожил генерал-полковник.

Обострение ситуации на Донбассе: что известно

Боевики 13 июля обстреляли позиции бойцов ВСУ 13 раз. В результате этих атак 1 военнослужащий из состава ООС получил ранение несовместимое с жизнью. Кроме этого, 5 военных получили ранения, еще 1 – боевое травмирование.

Оккупационные войска 14 июля атаковали украинских защитников также 13 раз. В результате обстрелов 2 бойцов Вооруженных сил Украины получили ранения. Они сейчас в больнице, состояние одного – удовлетворительное, другого – средней тяжести.

Российские наемники 15 июля нарушили режим прекращения огня 8 раз. В результате атак противника 3 наших военных получили ранения, еще 2 – боевое травмирование. Воины находятся в больнице. Состояние одного защитника – тяжелое.

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