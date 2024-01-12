Солдат вдвое больше 24 февраля, – в ГУР о том, может ли Россия повторить масштабное наступление

В последнее время ряд иностранных СМИ предупреждает, что Россия готовит новое большое наступление, в частности, на Харьковщине. В украинской разведке объяснили, способен ли враг повторить полномасштабное нападение.

Комментируя возможность угрозы больших наступательных действий со стороны России, представитель ГУР Андрей Юсов в эфире телемарафона назвал точную численность вражеской группировки в Украине, передает 24 Канал.

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Насколько высока угроза

Долгое время Кремль удерживает на территории Украины 462 тысячи военных плюс 35 тысяч солдат росгвардии.

По словам Юсова, этого количества оккупантов недостаточно для повторения масштабного наступления даже несмотря на то, что эта группировка более чем вдвое больше той, которая была в начале российского вторжения 24 февраля 2022 года.

Кроме того, разведчик отметил, что мобилизационные мероприятия в России продолжаются, пока скрыто. Вероятно, что после переизбрания Путина в стране – агрессоре начнут постепенно готовить общество к открытой мобилизации.

Возможно ли повторное наступление на Харьков

Ряд иностранных СМИ распространили сообщения о том, что оккупанты готовят повторное масштабное нападение на Харьков. Об этом, в частности, говорится в статье The Telegraph. Журналисты пишут, что Россия 15 января начнет большое наземное наступление в Харьковской области.

Между тем, в украинской разведке отметили, что материалы, в которых рассказывают о намерениях россиян осуществить новое наступление на Харьковщине, в частности, ссылаются на так называемую "разведку". В ГУР призвали не верить анонимным источникам информации, а опираться только на официальные заявления.

Там подчеркнули, что знают обо всех угрозах, которые сейчас существуют на Купянском направлении, и разрабатывают разные сценарии.

Что говорят в ISW

Тревожные сообщения в СМИ подпитывают, в том числе и в самой России. К наступательным операциям в Харьковской области призывают пропагандисты. Они выражают желание "создать буферную зону" с Белгородской областью. Для этого, мол, нужно продвинуться вглубь на 15 километров.

Впрочем, по мнению аналитиков из Института изучения войны, у России нет сил для того, чтобы провести масштабные действия на Харьковщине в ближайшей перспективе.

В то же время враг может активизировать усилия по захвату Купянска, и для этого осуществлять тактические операции в Харьковской области, чтобы отвлечь украинские силы от Купянского направления.