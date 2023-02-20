Может ли Россия применить "ядерку", если Украина деоккупирует Крым: ответ премьера Нидерландов

Премьер-министр Нидерландов Марк Рютте поделился мнением о том, может ли Россия применить ядерное оружие в войне против Украины.

По мнению Рютте, Кремль не решится на применение ядерного оружия, даже если Украина освободит Крым военным путем. Он уверен, что Россия опасается возможного ответного удара со стороны США.

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Россия боится реакции США

Премьер-министр Нидерландов подчеркнул, что никто не имеет права диктовать украинцам, как освобождать оккупированный полуостров.

По словам Рютте, любое применение Россией ядерного оружия приведет к тому, что США обязательно на это ответят и их ответ будет гораздо сильнее.

США настолько сильнее России, что она просто не может пойти на этот риск,

– подчеркнул он.

Рютте сказал, что не собирается указывать украинскому руководству, каким образом освобождать оккупированный полуостров.

"Мы хотим, чтобы Украина выиграла эту войну, но выбор тактики – с чего начать, что именно делать – это должно быть вашим решением. Мы не можем решать это за Украину", – подчеркнул Марк Рютте.

Глава нидерландского правительства заявил, что если бы его страна была в такой ситуации, то его раздражали бы советы других о том, как освобождать свои земли.

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