Может ли Россия установить полный контроль над Луганщиной: ответ военного эксперта

Британская разведка говорит, что в ближайшие две недели Россия полностью захватит Луганщину. Однако военный эксперт считает, что часть территории области останется под контролем ВСУ.

Об этом 24 канала рассказал военный эксперт Олег Жданов.

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Вероятность есть, но ВСУ будут контролировать Лисичанск

По его мнению, такой вариант развития событий (что Россия захватит Луганщину – 24 канал) остается возможным.

Действительно есть шансы, что Россия может установить контроль над регионом. Но я убежден, что и у нас есть шансы удержать Лисичанск, чтобы россиянам не дать окончательного оккупации Луганской области и объявить это победой,

– заявил Жданов.

военный эксперт подчеркнул, что если ВСУ удержат хотя бы Лисичанск и территорию вокруг него, то так мы не допустим политической победы России в оккупации Луганской области.

"Я больше склоняюсь ко второму варианту – что мы сможем удержать Лисичанск и другую часть области", – ответил он.

Также Жданов подчеркнул, что сейчас в Северодонецке идут уличные бои. По его словам, там сейчас для ВСУ важно удержать под контролем город и плацдарм на правом берегу реки Северский Донец.

Олег Жданов о ситуации на Луганщине и призыве в России:



К слову, глава Луганской ОВ Сергей Гайдай сообщил, что украинские воины продолжают борьбу за Северодонецк. По его словам, теперь кафиры контролируют половину города , поскольку наши военные отбили 20% территории .

Какая ситуация на фронте: коротко по состоянию на 3 июня

На Донецком направлении самые большие усилия оккупанты сосредоточили в районе города Северодонецк. Они вели штурмовые действия в жилых районах восточной части города, прикрываясь артиллерией. Также враг наступал в направлениях населенных пунктов Бахмут, Соледар и Лисичанск, но безрезультатно.

самые большие усилия оккупанты сосредоточили в районе города Северодонецк. Они вели штурмовые действия в жилых районах восточной части города, прикрываясь артиллерией. Также враг наступал в направлениях населенных пунктов Бахмут, Соледар и Лисичанск, но безрезультатно. На Славянском направлении враг готовился возобновить наступление и сосредоточил там группировку численностью до 20 батальонных тактических групп. Также кафиры пытались вести наступление в направлениях на Барвенково и Святогорск, успеха не имели.

враг готовился возобновить наступление и сосредоточил там группировку численностью до 20 батальонных тактических групп. Также кафиры пытались вести наступление в направлениях на Барвенково и Святогорск, успеха не имели. На Лиманском направлении кафиры применили реактивную и ствольную артиллерию в районах населенных пунктов Щурово и Брусовка. Также россияне стреляли из минометов, ствольной и реактивной артиллерии в других районах.

кафиры применили реактивную и ствольную артиллерию в районах населенных пунктов Щурово и Брусовка. Также россияне стреляли из минометов, ствольной и реактивной артиллерии в других районах. На Северском направлении все относительно спокойно и признаков создания ударных группировок нет. На Авдеевском, Кураховском, Новопавловском и Запорожском направлениях враг также не проводил активных боевых действий.

все относительно спокойно и признаков создания ударных группировок нет. На Авдеевском, Кураховском, Новопавловском и Запорожском направлениях враг также не проводил активных боевых действий. На слобожанском направлении противник пытается сдерживать продвижение наших войск в направлении границы. Оккупанты наносили удар по украинским защитникам из авиации, ствольной артиллерии, реактивным системам залпового огня, минометам и танкам.

противник пытается сдерживать продвижение наших войск в направлении границы. Оккупанты наносили удар по украинским защитникам из авиации, ствольной артиллерии, реактивным системам залпового огня, минометам и танкам. На Харьковском направлении российские кафиры продолжают держать оборону и разрушать гражданские объекты в Харькове. Недавно они нанесли авиационный удар вертолетами Ми-8 по позициям наших войск.

российские кафиры продолжают держать оборону и разрушать гражданские объекты в Харькове. Недавно они нанесли авиационный удар вертолетами Ми-8 по позициям наших войск. На Южнобужском направлении кафиры обороняются, а на отдельных направлениях даже пытаются вернуть утраченные позиции. В частности, агрессоры "поливают" позиции ВСУ огнем и активизировали ведение воздушной разведки.

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