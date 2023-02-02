Путин приказал оккупантам захватить Донбасс до марта: в ВСУ оценили возможности врага

Вождь оккупантов Владимир Путин в очередной раз дал своим захватчикам дедлайн на захват Донбасса. Теперь диктатор хочет, чтобы россияне вышли на административные границы Донецкой и Луганской областей до марта.

В эфире военного телевидения Украины представитель Восточной группировки войск Сергей Череватый оценил угрозы новых планов Кремля. В то же время, он отметил, что Путин уже не впервые устанавливает дедлайн для захвата украинских территорий.

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Какие у россиян возможности для наступления

Сергей Череватый отметил, что россияне любят даты, поэтому новое наступление к годовщине начала вторжения вполне возможно. Целью оккупантов может стать очередная попытка выйти на административные границы Донецкой и Луганской областей.

Однако относительно эффективности такого наступления, представитель Восточной группировки войск вспомнил, что лучшие подразделения десантных войск, пехоты и росгвардии были разбиты в начале российского вторжения. Однако у них есть мобилизационный ресурс. Однако удастся ли с помощью ресурсов достичь цели, которой не смогли достичь весной прошлого года – маловероятно.

Сергей Череватый подчеркнул, что не нужно учитывать приказ Путина, а обращать внимание на единство украинцев, отражение агрессии и поддержку ВСУ. Кроме того, наше государство поддерживает весь мир цивилизованный.

Я думаю, что наша сплоченность, профессионализм и упорство плюс качественная западная техника – это залог победы, а не желание врага приурочить к каким-то датам взятия наших земель или еще продолжение его мобилизации,

– подчеркнул Череватый.

Недооценивать противника не стоит

Военный аналитик полковник Петр Черник отметил, что вторжение началось собственно с признания квазиобразований и целью войны стал якобы выход на админграницы Донецкой и Луганской областей. Затем Кремль постоянно менял конечные даты захвата областей.

Учитывая нынешнюю ситуацию на Востоке, Черник выразил сомнение в том, что захват Донетчины и Луганщины россиянами возможен, однако подчеркнул, что недооценивать врага не стоит. Несмотря на уменьшение технологического ресурса, у россиян много мобилизационного ресурса и стрелкового оружия.

Тем не менее, союзники оказывают нам серьезную поддержку, ведь в последних пакетах помощи от партнеров есть около тысячи единиц бронетехники, а это, как замечает Черник – очень много, ведь за время Второй мировой СССР получил от союзников 12 тысяч единиц бронетехники. То есть, мир серьезно настроен на то, что Украина должна победить.

Путин постоянно устанавливал даты для захвата Донецкой и Луганской областей. В июле в Кремле торжественно отчитывались о якобы полном захвате Луганщины, хотя бои продолжались еще в нескольких населенных пунктах области. С того времени враг говорил только о захвате Донецкой области. Теперь, по данным разведки, Путин хочет захватить Донбасс до марта.