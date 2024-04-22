Такое мнение 24 Каналу озвучил министр иностранных дел Украины (2007 – 2009) Владимир Огрызко. Он предположил, как можно избежать такого сценария.
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Нужно искать новые возможности
Владимир Огрызко считает, что долгому перерыву в помощи от США может помешать подписание соглашения о военном сотрудничестве между Украиной и Соединенными Штатами Америки, которое будет заключено на 10 лет.
То есть это не текущий документ. Это документ такого стратегического планирования. Если в этом документе будет зафиксировано, что ежегодно, начиная с момента подписания, то есть с этого года, Украина будет в течение 10 лет получать определенную помощь, то тогда об опасениях можно будет забыть,
– предположил он.
Также, по его словам, можно возобновить обсуждение темы относительно ленд-лиза. Не важно, кто станет президентом США, это тоже дополнительный инструмент получения ВСУ необходимого вооружения.
"Поэтому мне кажется, что надо страховаться по разным направлениям и искать возможности убеждать американских партнеров, что если они думают о своей лидерской роли в мире, надо думать о различных вариантах предоставления Украине помощи", – сказал экс-министр иностранных дел Украины.
Помощь Украине от США: главное
- Палата представителей США вечером 20 апреля поддержала решение о предоставлении Украине 60,8 миллиардов долларов помощи. Все четыре законопроекта из пакета набрали необходимые голоса. Во вторник, 23 апреля, должно состояться голосование в Сенате. Последним должна стать подпись президента Штатов Джо Байдена.
- Сенатор-демократ Марк Уорнер 21 апреля ответил, когда США могут возобновить поставки оружия для Украины. По его словам, это может произойти уже до конца следующей недели.
- Президент Украины Владимир Зеленский поблагодарил США за принятие законопроекта о помощи Украине. Он подчеркнул, что эта помощь может стать ключевым фактором в победе над Россией.