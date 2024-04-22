Такое мнение 24 Каналу озвучил министр иностранных дел Украины (2007 – 2009) Владимир Огрызко. Он предположил, как можно избежать такого сценария.

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Нужно искать новые возможности

Владимир Огрызко считает, что долгому перерыву в помощи от США может помешать подписание соглашения о военном сотрудничестве между Украиной и Соединенными Штатами Америки, которое будет заключено на 10 лет.

То есть это не текущий документ. Это документ такого стратегического планирования. Если в этом документе будет зафиксировано, что ежегодно, начиная с момента подписания, то есть с этого года, Украина будет в течение 10 лет получать определенную помощь, то тогда об опасениях можно будет забыть,

– предположил он.

Также, по его словам, можно возобновить обсуждение темы относительно ленд-лиза. Не важно, кто станет президентом США, это тоже дополнительный инструмент получения ВСУ необходимого вооружения.

"Поэтому мне кажется, что надо страховаться по разным направлениям и искать возможности убеждать американских партнеров, что если они думают о своей лидерской роли в мире, надо думать о различных вариантах предоставления Украине помощи", – сказал экс-министр иностранных дел Украины.

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