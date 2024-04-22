Таку думку 24 Каналу озвучив міністр закордонних справ України (2007 – 2009) Володимир Огризко. Він припустив, як можна уникнути такого сценарію.

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Треба шукати нові можливості

Володимир Огризко вважає, що довгій перерві у допомозі від США може завадити підписання угоди про військове співробітництво між Україною та Сполученими Штатами Америки, яка буде укладена на 10 років.

Тобто це не поточний документ. Це документ такого стратегічного планування. Якщо в цьому документі буде зафіксовано, що щороку, починаючи з моменту підписання, тобто з цього року, Україна буде впродовж 10 років отримувати певну допомогу, то тоді про побоювання можна буде забути,

– припустив він.

Також, за його словами, можна відновити обговорення теми щодо ленд-лізу. Не важливо, хто стане президентом США, це теж додатковий інструмент отримання ЗСУ необхідного озброєння.

"Тому мені здається, що треба страхуватися по різних напрямках і шукати можливості переконувати американських партнерів, що якщо вони думають про свою лідерську роль у світі, треба думати про різні варіанти надання Україні допомоги", – сказав ексміністр закордонних справ України.

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