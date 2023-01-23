Такое мнение 24 Каналу выразил политолог Андрей Вигиринский. Соответствующее предложение Эрдоган высказал в ходе телефонного разговора с президентом Украины Владимиром Зеленским 20 января.

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Правда, лидер Турции отметил, что готов внести "весомый дипломатический вклад в установление крепкого мира между Россией и Украиной". Однако, по мнению Вигиринского, пока речь может идти о посредничестве Анкары в других сферах.

Турция хочет получить статус страны-покровителя

Как отметил политолог, Эрдоган стремится официально закрепить свой статус посредника между двумя странами.

Турция хочет получить статус страны-покровителя. Фактически этот статус предполагает возможность выполнения внешнеполитических функций страны, которую ты представляешь, на территории другой,

– сказал Вигиринский.

По его словам, у Украины нет дипломатических отношений с Россией. Условно функции консульства Украины на территории России могло бы выполнять посольство Турции. Зеркальная ситуация сложилась бы и по отношению к российскому представительству на территории Украины.

"На этом базисе, который уже будет иметь официальный статус, можно инициировать различные дискуссии. Ведь статус страны, которой доверяют обе стороны войны или противостояния, зафиксирован. Как следствие – нет необходимости искать другую площадку", – отметил Вигиринский.

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Анкара уже является посредником в определенных процессах

По словам политолога, уже сейчас есть примеры посредничества Турции по определенным вопросам.

Во-первых, Анкара фактически выступает посредником в соглашении по экспорту украинского зерна.

Во-вторых, Турция играет немаловажную роль в обмене военнопленными.

Вигиринский считает, что Анкара в этих процессах успешно справляется со своей ролью.

Турция может влиять на Россию

Как отметил политолога, турецкая сторона и дальше готова быть столь же эффективной. Посредничество Турции может быть выгодно Украине, ведь Анкара имеет определенные рычаги влияния на Москву.

У России есть экономические интересы в Турции.

Также Россия и ее порты зависят от турецких властей в вопросах пересечения Босфора.

Вигиринский добавил, что Украине тоже особо не к кому апеллировать, если Киев захочет чего-то от Москвы.

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