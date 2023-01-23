Таку думку 24 Каналу висловив політолог Андрій Вігірінський. Відповідну пропозицію Ердоган висловив під час телефонної розмови з президентом України Володимиром Зеленським 20 січня.
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Щоправда, лідер Туреччини зазначив, що готовий внести "вагомий дипломатичний вклад у встановлення міцного миру між Росією та Україною". Однак, на думку Вігірінського, наразі може йтися про посередництво Анкари в інших сферах.
Туреччина хоче отримати статус країни-покровителя
Як зазначив політолог, Ердоган прагне офіційно закріпити свій статус посередника між двома країнами.
Туреччина хоче отримати статус країни-покровителя. Фактично цей статус передбачає можливість виконання зовнішньополітичних функцій країни, яку ти представляєш, на території іншої,
– сказав Вігірінський.
За його словами, Україна не має дипломатичних відносин з Росією. Умовно функції консульства України на території Росії могло б виконувати посольство Туреччини. Дзеркальна ситуація склалася б і стосовно російського представництва на території України.
"На цьому базисі, який вже буде мати офіційний статус, можна ініціювати різні дискусії. Адже статус країни, якій довіряють обидві сторони війни чи протистояння, є зафіксованим. Як наслідок – нема потреби шукати інший майданчик", – зазначив Вігірінський.
Андрій Вігірінський пояснив, чого хоче Ердоган: дивіться відео
Анкара вже є посередником у певних процесах
За словами політолога, вже зараз є приклади посередництва Туреччини у певних питаннях.
- По-перше, Анкара фактично виступає посередником в угоді про експорт українського зерна.
- По-друге, Туреччина відіграє важливу роль в обміні військовополоненими.
Вігірінський вважає, що Анкара у цих процесах успішно справляється зі своєю роллю.
Туреччина може впливати на Росію
Як зазначив політолога, турецька сторона й надалі готова бути настільки ж ефективною. Посередництво Туреччини може бути вигідне для України, адже Анкара має певні важелі впливу на Москву.
- Росія має економічні інтереси у Туреччині.
- Також Росія та її порти залежать від турецької влади у питаннях перетину Босфору.
Вігірінський додав, що Україні теж особливо немає до кого апелювати, якщо Київ захоче чогось від Москви.
Ердоган пропонує посередництво між Україною та Росією: коротко
- Реджеп Тайїп Ердоган вже неодноразово пропонував президенту Зеленському стати посередником у мирних переговорах між Україною та Росією. В Україні наголосили, що готові до переговорів, але не з чинним президентом Росії Володимиром Путіним.
- Також важливою умовою для початку хоч якихось перемовин є те, аби Росія вивела з України свої загарбницькі війська.
- 16 січня кремлівський диктатор Владімір Путін провів телефонну розмову з лідером Туреччини Реджепом Ердоганом. Путін вкотре цинічно пожалівся Ердогану на нібито "деструктивну лінію Києва". У Росії звинувачують Україну, що та буцімто зробила ставку на інтенсифікацію бойових дій за підтримки Заходу.
- Головний редактор порталу "Україна по-арабськи" Мохаммад Фараджаллах вважає, що президент Туреччини Реджеп Ердоган зацікавлений у мирних переговорах між Україною та Росією. Це допоможе йому здобути потужні "бонуси" у майбутньому.