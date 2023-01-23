Таку думку 24 Каналу висловив політолог Андрій Вігірінський. Відповідну пропозицію Ердоган висловив під час телефонної розмови з президентом України Володимиром Зеленським 20 січня.

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Щоправда, лідер Туреччини зазначив, що готовий внести "вагомий дипломатичний вклад у встановлення міцного миру між Росією та Україною". Однак, на думку Вігірінського, наразі може йтися про посередництво Анкари в інших сферах.

Туреччина хоче отримати статус країни-покровителя

Як зазначив політолог, Ердоган прагне офіційно закріпити свій статус посередника між двома країнами.

Туреччина хоче отримати статус країни-покровителя. Фактично цей статус передбачає можливість виконання зовнішньополітичних функцій країни, яку ти представляєш, на території іншої,

– сказав Вігірінський.

За його словами, Україна не має дипломатичних відносин з Росією. Умовно функції консульства України на території Росії могло б виконувати посольство Туреччини. Дзеркальна ситуація склалася б і стосовно російського представництва на території України.

"На цьому базисі, який вже буде мати офіційний статус, можна ініціювати різні дискусії. Адже статус країни, якій довіряють обидві сторони війни чи протистояння, є зафіксованим. Як наслідок – нема потреби шукати інший майданчик", – зазначив Вігірінський.

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Анкара вже є посередником у певних процесах

За словами політолога, вже зараз є приклади посередництва Туреччини у певних питаннях.

По-перше, Анкара фактично виступає посередником в угоді про експорт українського зерна.

По-друге, Туреччина відіграє важливу роль в обміні військовополоненими.

Вігірінський вважає, що Анкара у цих процесах успішно справляється зі своєю роллю.

Туреччина може впливати на Росію

Як зазначив політолога, турецька сторона й надалі готова бути настільки ж ефективною. Посередництво Туреччини може бути вигідне для України, адже Анкара має певні важелі впливу на Москву.

Росія має економічні інтереси у Туреччині.

Також Росія та її порти залежать від турецької влади у питаннях перетину Босфору.

Вігірінський додав, що Україні теж особливо немає до кого апелювати, якщо Київ захоче чогось від Москви.

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