Может ли у российских пропагандистов внезапно проснуться совесть

История с выходом в эфир российского "Первого канала" редактора пропагандистов Марины Овсянниковой – история либо очень простая, либо пока малоизвестна.

Душевный порыв

Вариант первый, желанный этически - мы наблюдали внезапный взлет человеческой души. Солдат Гельмут, стреляющий в мучителей радистки Кэт. Слуга герцога Корнуэльского, вступающийся за старика Глостера. Редактор "Первого канала", почувствовавший, что не может больше врать и молчать

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Такое случается, и по-человечески я очень хочу верить именно в этот, человеческий, вариант.

Но не исключен и другой вариант: это история политическая.

Спецоперация

Свой некороткий текст редактор Марина Овсянникова говорила, кажется, по телесуфлеру. Формулировки этого текста были формулировками исключительно ясными, с некоторым количеством очень точных политических месседжей: скажем, о вине в происходящем одного только Путина...

Если это так, и мы имеем дело с этим вторым вариантом, я обнадежен политически.

Ожесточенный внутрикремлевский дарвинизм (ибо кто-то из этих негодяев в ближайшее историческое время выживет и окажется либералом, а кто-то станет тушей посреди саванны) выходит наружу, а значит, у России повышаются шансы на циничный, но скорый выход из смертельного тупика, в который ее загнал Путин.

Если же тут нет никаких пружин и тайн, и произошедшее было просто встречей в прямом эфире добра и зла, нравственным взлетом одного человека, редактора Марины Овсянниковой, - я восхищен и растроган. И прошу у нее прощения за свой извращенный ум.

В любом случае, мы должны бороться за то, чтобы она осталась на свободе, и это - ясная точка консолидации и приложения усилий.

А все остальное прояснится, я думаю, в ближайшее время.

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