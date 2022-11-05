Жданов объяснил, имеют ли возможности ВСУ бить по аэродромам России

Ракет средней дальности сухопутного базирования кроме России, Ирана и КНДР нет ни у кого. Украина не может выйти на свободный рынок и купить такое вооружение.

Об этом рассказал военный эксперт Олег Жданов. Он отметил, что в США ускоренными темпами создают ракету на 500 км для пусковых установок типа HIMARS.

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Если даже Украина выйдет на свободный рынок, то столкнется с теми же производителями. В США рынок регулируется государством. Да, он частный, коммерческий, но государство все равно его контролирует, поэтому если Белый дом не захочет продавать ракеты, то этого никто не сделает", – отметил Жданов.

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США не готовы

По словам военного эксперта, генерал Валерий Залужной в своей статье говорил, что нам нужно дать ракеты примерно такой дальности, как в России. Если у врага есть ракеты на тысячу километров, то нам нужны такие же, чтобы можно было бить по военным объектам на такую глубину.

Паритетность оружия – это то, о чем говорил наш главнокомандующий. Я так понимаю, что президент тоже разделяет эту точку зрения. Однако США не готовы сейчас передавать нам ракеты даже на 300 километров, – рассказал Жданов.

Он добавил, что, несмотря на это, Украина имеет возможность использовать дроны.

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