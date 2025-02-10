В частности, говорится о ракетах дальнего радиуса действия, артиллерии, авиации, ПВО и так далее. Такое мнение 24 Каналу озвучил военный эксперт, основатель БО "Реактивная почта" Павел Нарожный.

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Что необходимо Украине

Павел Нарожный отметил, что украинским защитникам нужны ракеты дальнего радиуса действия с дальностью более 500 километров для того, чтобы можно было уничтожать логистику оккупантов в их глубоком тылу. Речь идет о таких ракетах, как Tomahawk.

Также Украина должна получить от союзников огромное количество авиации. Это нужно для того, чтобы ВСУ господствовали в воздухе, а не враг, как происходит сейчас.

Если это произойдет, нам надо будет провести массированную мобилизацию, чтобы у нас в армии хватало людей, чтобы всей этой техникой управлять и воевать в полях. В любом случае, какая бы техника не была, на освобожденные территории должна зайти украинская пехота. То есть там должна быть нога пехотинца, только тогда мы сможем сказать, что эта территория деоккупирована,

– подчеркнул военный эксперт.

ВСУ нуждаются в большом количестве артиллерии. В частности, сотни единиц артиллерийских систем, а также 2 – 3 миллиона артиллерийских снарядов в год для того, чтобы мы перехватили инициативу на полигоне.

Очень важными для нас являются системы противовоздушной обороны. Потому что многие наши узлы инфраструктуры не прикрыты такими средствами ПВО, как Patriot, большого радиуса действия, которые способны сбивать баллистические ракеты. Нужны самолеты и вооружение к ним. Сейчас враг господствует в воздухе и наносит до 100 – 120 ударов управляемыми авиабомбами ежедневно. Дело в том, что Украина не может сбивать Су-34, которые являются носителями этих КАБов.

"Это происходит из-за недостатка средств ПВО большого радиуса действия. Прежде всего Patriot, которые защищают наши гражданские города. Но, к сожалению, их не хватает для того, чтобы они могли сбивать самолеты на линии фронта", – объяснил Нарожный.

Украина имеет самолеты F-16. Но они сейчас защищают наши гражданские города. В частности, сбивают крылатые ракеты, "Шахеды" и так далее. Военный эксперт добавил, что из-за всех этих факторов Украина пока не имеет инициативы на полигоне.