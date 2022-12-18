Есть 3 аргумента, – политолог объяснил, как убедить Запад не отворачиваться от Украины

Западные партнеры активно поддерживают Украину в противостоянии российской агрессии. Однако размеры и активность помощи от Запада могут обернуться против украинцев.

Такое мнение 24 каналу выразил эксперт Совета внешней политики "Украинская призма" Александр Краев. Он напомнил, что западные страны предоставляют Киеву большие объемы как военной, так и финансовой помощи.

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На Западе раздаются мысли о сворачивании помощи Украине

Однако, по словам политолога, существует вероятность того, что союзники по определенным причинам могут пересмотреть свою позицию.

Может наступить момент, когда западные партнеры скажут Украине: "Вы уже получили больше, чем Ирак и Афганистан. Давайте дальше сами". Поклонники Дональда Трампа и социалисты в США уже поднимают подобную тему. Мол, Украина получает слишком много,

– сказал Краев.

Он подчеркнул, что руководству Украины нужно быть готовым к тому, чтобы отвечать на подобные тезисы. По словам Краева, есть несколько аргументов, которые могли бы сломать такую позицию Запада.

Александр Краев рассказал, может ли Запад свернуть помощь Украине: смотрите видео

Наибольший страх Запада

Как отметил эксперт Совета внешней политики "Украинская призма", во-первых, нужно убеждать союзников в том, что остановка поддержки Украине станет помощью Китаю.

Александр Краев Эксперт Совета внешней политики "Украинская призма" Оставляя Украину без денег и какой-либо другой поддержки, Запад сделает так, чтобы Китай стал полноправным гегемоном в мире. По сути, поражение Украины – это не просто победа России, это победа Китая. А именно это для всего Запада звучит угрожающе.

По словам политолога, усиление Китая пугает западные страны гораздо больше, чем расходование многих миллиардов долларов на Украину.

"Проигрыш Украины – это провал западных политиков"

Во-вторых, украинский вопрос касается личного пиара большинства современных политиков.

В Украину вложено слишком много, и для многих политиков успех Украины очень прямо коррелируется с их успехом. Фактически провал Украины в любом формате – это провал этих политиков,

– объяснил Краев.

Война в Украине стала вопросом репутации ряда западных политиков. В частности, это:

президент США Джо Байден;

президент Франции Эммануэль Макрон;

лидер Турции Реджеп Тайип Эрдоган. Краев добавил, что политическая репутация Эрдогана также частично завязана на украинском вопросе, даже несмотря на то, что президент Турции ведет двойную игру.

"Если Россия сейчас не остановится, то это точно не конец"

Третий – и один из важнейших аргументов, который должна подчеркивать Украина: если сейчас Россия не остановится, это точно будет не конец.

Политика примирения показала свою неэффективность еще в 30-40-х годах прошлого века. Какие гарантии того, что сейчас при новейших технологиях и ядерном оружии Россия после условного примирения остановится на Украине и не начнет агрессию еще где-нибудь?

– сказал Краев.

Эксперт Совета внешней политики "Украинская призма" добавил, что на любые аргументы Запада у Украины есть свои адекватные контраргументы. Он добавил, что к счастью, это понимают и западные партнеры. В частности, некоторые тезисы в этом направлении озвучивают премьер-министр Великобритании Риши Сунак и спикер Госдепа США Нед Прайс.

Намек от Залужного западным партнерам

Ряд представителей руководства Украины отмечают, что Россия готовит новое наступление. В частности, об этом в интервью The Economist заявил главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный. Краев считает, что эта информация была направлена на то, чтобы западные партнеры увеличили объем военной помощи.

Это был очень правильный намек и очень правильно проделанная информационная операция со стороны главнокомандующего ВСУ,

– заметил политолог.

По его словам, слова Залужного о том, что Россия готовит новое наступление на Украину, работают в двух направлениях.

Во-первых, это поддержка для наших союзников, говорящих, что Украину нужно поддержать до конца, то есть до победы в войне с Россией.

Во-вторых, это действенный контраргумент для наших оппонентов, которые говорят, что Украина получила слишком много.

Тактика "салями"

Как рассказал эксперт, также существует вероятность того, что кто-нибудь из европейских политиков может предложить Киеву пойти на частичные уступки России. Например, Украину могут побудить частично уступить определенные территории. Однако, по мнению политолога, и на это Киев должен иметь ответ.

Александр Краев Эксперт Совета внешней политики "Украинская призма" Россияне еще во времена первых берлинских кризисов 60-х годов, Карибского кризиса и во всех последующих конфликтах использовали тактику "салями". Речь идет о постепенной агрессии, когда Россия каждый раз отжимала маленький кусочек, который Запад готов отдать.

Как отметил Краев, такая тактика предварительно проигрышна для Запада и Украины. По его словам, сначала речь может идти о Донецкой области и Крыме. Далее россияне захотят Херсон и Запорожье, а затем могут заговорить о Сумах и Чернигове.

"Если Запад сейчас сдастся в одном маленьком вопросе, где гарантия, что Россия не попросит так же "мало" в следующий раз? Сдавая одну небольшую часть, мы рискуем потом сдать нечто большее ", – подчеркнул политолог.

Позиция Запада по войне в Украине: коротко