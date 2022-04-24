Может, народное восстание началось: Арестович прокомментировал сезон пожаров в России

В последние дни все чаще в России начинают вспыхивать пожары. Алексей Арестович предположил, что здания, в том числе военные, загораются не просто так.

В эфире "Фейгин Live" советник главы Офиса Президента рассказал, что думает о пожарах в России. По словам Алексея Арестовича, в стране-агрессоре могло начаться народное восстание.

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"Сезон пожаров" в России уже стартовал

Советник главы ОП отметил, что у России какая-то беда. Там раз за разом уже несколько дней что-то горит или взрывается.

Кстати, заметили, что в России то военный институт сгорит, то еще какие-то здания. К примеру, сгорел военный институт в Твери, который разрабатывал "Искандер",

– сказал он.

Точно причин назвать Арестович не смог. Он в шутку добавил, что не уверен, что это дело рук бандеровцев.

Может быть, это народное восстание в России уже началось. Говорят, что военкоматы горят. Что-то в Курской области горело 23 апреля во второй половине дня. В целом "сезон пожаров" в России начинается,

– иронически добавил Арестович.

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