В ефірі "ФЕЙГІН LIVE" радник глави Офісу Президента розповів, що думає про пожежі у Росії. Зі слів Олексія Арестовича, у країні-агресорці могло розпочатися народне повстання.

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"Сезон пожеж" у Росії вже стартував

Радник глави ОП зазначив, що у Росії якась халепа. Там раз за разом уже кілька днів поспіль щось горить або вибухає.

До речі, зауважили, що в Росії то інститут військовий згорить, то ще якісь будівлі. Наприклад, згорів військовий інститут у Твері, який розробляв "Іскандер",

– сказав він.

Достеменно причин назвати Арестович не зміг. Він жартома додав, що не впевнений, що це справа рук бандерівців.

Може, це народне повстання в Росії вже почалося. Кажуть, що військкомати горять. Щось у Курській області горіло 23 квітня у другій половині дня. Загалом "сезон пожеж" у Росії починається,

– іронічно додав Арестович.

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