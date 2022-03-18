Может очереди на квартиру сдвинутся, – российский оккупант о потерях среди своего войска
Украинская разведка регулярно делится перехваченными разговорами оккупантов. Российские захватчики часто жалуются близким, что хотят домой. Один из солдат сказал, что у него "целая рота отказников".
По словам оккупанта, в его роте много армейцев, которые больше не хотят воевать. Он также добавил, что ситуация намного сложнее, чем в Сирии.
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Русский солдат рассказал много интересного
Своей девчонке он признался, что сам хочет домой и попытается вернуться в Россию, если за это не будет уголовного наказания.
Если не будет криминала... Да нах** мне эта война нужна! Все деньги не заработаешь,
– сказал российский солдат.
Он также рассказывал, что по его однополчанам "5 часов отрабатывал танк", а во роте много 200-х – то есть мертвых.
Здесь армию почистили – может, очередь на квартиру быстрее сдвинется,
– заметил захватчик.
Оккупант добавил, что пошел на войну без защитной амуниции. В итоге командиры хотели дать ему порванную и окровавленную броню, снятую с убитого.
Сегодня за броней пошел. Мне говорят: "Посмотри в ящике". Открываю, а там она вся в крови, порвана, расстреляна. Хотели мне броню с 200-го даты! Вообще к**ченые,
– возмутился солдат.
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