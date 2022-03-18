За словами окупанта, в його роті багато армійців, які більше не хочуть воювати. Він також додав, що ситуація набагато складніша, ніж у Сирії.

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Російський солдат розповів багато цікавого

Своїй дівчині він зізнався, що сам хоче додому і спробує повернутися до Росії, якщо за це не буде кримінального покарання.

Якщо не буде криміналу... Та нах** мені ця війна потрібна! Усіх грошей не заробиш,

– сказав російський солдат.

Він також розповідав, що по його однополчанах "5 годин відпрацьовував танк", а в роті багато 200-х – тобто мертвих.

Тут армію почистили – може черга на квартиру швидше посунеться,

– зауважив загарбник.

Окупант додав, що пішов на війну без захисної амуніції. У підсумку командири хотіли дати йому порвану та закривавлену броню, зняту з убитого.

Сьогодні за бронею пішов. Мені кажуть: "Подивися в ящику". Відкриваю, а там вона вся в крові, порвана, розстріляна. Хотіли мені броню з 200-го дати! Взагалі к**чені,

– обурився солдат.

Розмова російського окупанта з дівчиною: дивіться відео