Может оказаться, что никого не утопили, – Арестович не располагает информацией об "Адмирале Макарове"

В медиа 6 мая появилась информация, что у острова Змеиный пылает российский фрегат "Адмирал Макаров". Однако на вечер того же дня подтверждение этой информации так и не появилось.

Потому, вероятно, корабль никто не подбивал. Об этом сообщает 24 канал со ссылкой на советника главы Офиса президента Алексея Арестовича в эфире ютуба "Фейгин Live".

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Может быть информационным "вбросом"

Он отметил, что сейчас появляется много фейковой информации о победах Украины, которая не подтверждается. Это могут делать для того, чтобы подорвать доверие к нашей власти и украинским СМИ.

Сейчас информации, что его подбили, у украинской власти нет. Она и дальше выясняется. Пока нет понятности, что случилось. Однако вполне может оказаться, что никого не потопили,

– сказал Арестович.

Он добавил, что корабль противника действительно могли подбить. Однако призвал не спешить с заявлениями без подтверждения информации.

В то же время он не смог сказать, стреляли ли наши войска в этот фрегат. Мол, это государственная тайна, поэтому следует немного подождать.

Какая информация распространяется в сети

Информация о предполагаемом взрыве на "Адмирале Макарове" появилась в соцсетях. Ее начали публиковать 5 мая вечером. На следующий день уже стало известно, что судно вспыхнуло. Экс-нардеп Сергей Лещенко писал, что фрегат могли подбить украинским береговым ракетным комплексом "Нептун".

Также днем ​​стало известно о значительной активизации авиации России в этом регионе акватории Черного моря. Кроме того, появлялась и информация, что к фрегату якобы отправили спасательные суда. Мол, они направляются из временно оккупированного Крыма.

Почему такую ​​цель необходимо ликвидировать

Детальнее об этом корабле и его важности для России рассказал в эфире 24 канала военный эксперт Олег Жданов. Он считает, что нанести такой удар нужно, чтобы сделать невозможным десант врага с моря.

Вообще все события, творящиеся вокруг острова Змеиного, направлены на то, чтобы предотвратить морскую десантную операцию в Одесской области,

– сказал эксперт.

Следует заметить, что именно возле этого временно захваченного острова потопили крейсер "Москва". Этот корабль являлся флагманом военно-морского флота России.

Будет очередным нравственным ударом

После потопления "Москвы" у россиян было очень много эмоций – колебались от злости до паники. Дело в том, что образ непобедимости ВМС России выстраивали очень многие годы, поэтому удары по нему крайне болезненны. Следовательно, с "Адмиралом Макаровым" может быть так же.

Это большое моральное поражение, даже если он сохраняет плавучесть. Фото пожара, обнародованного СМИ, показывает, что кораблю причинены серьезные повреждения и есть угроза детонации боекомплектов. Увидим, чем это закончится,

– сказал эксперт.

Он также предположил, что этот корабль мог доставлять оккупантам какой-нибудь груз. В частности, военное оборудование, которое размещали на острове Змеиный.

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