Может опоздать на встречу с Зеленским: Рубио отправился в Европу после проблем с самолетом

Государственный секретарь США Марко Рубио отправился в Мюнхен на встречу с Владимиром Зеленским. Ранее его самолет был вынужден развернуться из-за механической неисправности.

Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на "Радио Свобода". В общем в Мюнхенской конференции примут участие около 60 глав государств и правительств, 150 министров со всего мира, а также руководители ведущих международных организаций.

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Марко Рубио летит в Мюнхен

В Государственном департаменте США заявили, что Марко Рубио 14 февраля все же отправился в Европу после проблем с самолетом. Ранее пресс-секретарь Госдепа Тэмми Брюс сообщала, что он полетит другим самолетом, однако непонятно, успеет ли он на встречу с президентом Украины Владимиром Зеленским в Мюнхене.

Отмечается, что встреча госсекретаря США Марко Рубио, вице-президента Джей Ди Венса и Владимира Зеленского может состояться позже, чем ожидалось.

Известно также, что после этого Рубио посетит Израиль, Саудовскую Аравию и Соединенные Арабские Эмираты.

Напомним, поздно вечером 13 февраля госсекретарь США вместе с главой Комитета по международным отношениям Сената Джимом Ришем отправились на самолете в Мюнхен. Однако уже через 90 минут после взлета с Объединенной базы Эндрюс у самолета C-32, переоборудованного Boeing 757, возникла проблема с лобовым стеклом в кабине пилотов. После этого судно вынуждено было вернуться на военную базу.