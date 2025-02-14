Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на "Радіо Свобода". Загалом у Мюнхенській конференції візьмуть участь близько 60 глав держав і урядів, 150 міністрів з усього світу, а також керівники провідних міжнародних організацій.

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Марко Рубіо летить до Мюнхена

У Державному департаменті США заявили, що Марко Рубіо 14 лютого все ж вирушив до Європи після проблем з літаком. Раніше речниця Держдепу Теммі Брюс повідомляла, що він полетить іншим літаком, однак незрозуміло, чи встигне він на зустріч із президентом України Володимиром Зеленським у Мюнхені.

Зазначається, що зустріч держсекретаря США Марко Рубіо, віцепрезидента Джей Ді Венса та Володимира Зеленського може відбутися пізніше, ніж очікувалося.

Відомо також, що після цього Рубіо відвідає Ізраїль, Саудівську Аравію та Об'єднані Арабські Емірати.

Нагадаємо, пізно увечері 13 лютого держсекретар США разом із головою Комітету з міжнародних відносин Сенату Джимом Рішем вирушили на літаку до Мюнхена. Однак вже приблизно через 90 хвилин після зльоту з Об'єднаної бази Ендрюс у літака C-32, переобладнаного Boeing 757, виникла проблема з лобовим склом у кабіні пілотів. Після цього судно було змушене повернутися на військову базу.