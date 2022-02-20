Может привести к непоправимым последствиям, – в Кремле пригрозили Украине
Пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков не перестает удивлять циничными заявлениями в адрес Украины. На этот раз он пригрозил нашему государству "непоправимыми последствиями".
По словам Дмитрия Пескова, сейчас ситуация на Донбассе максимально напряженная. Именно из-за этого нашу страну якобы ждут "последствия".
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Даты "вторжения" – "провокация"
В традиционной для себя манере Дмитрий Песков заявил о якобы "провокации" от международных партнеров Украины, которые говорят об угрозе российского вторжения. И, конечно, рупор Кремля опроверг любые намерения России усиливать агрессию против Украины.
Кроме того, по словам Пескова, "малейшая искра" может привести к эскалации напряженной ситуации.
Когда напряжение доведено до максимума, как сейчас на линии соприкосновения, то любое не запланированное событие или запланированная маленькая провокация может привести к непоправимым последствиям,
– нагло заявил Песков.
Угроза российского вторжения: последние новости
- На фоне российской угрозы президент США Джо Байден 20 февраля соберет заседание Совета нацбезопасности.
- Украина обустраивает границу с Беларусью. Впервые за 30 лет граница между 2 государствами не только полностью демаркирована, но и будет иметь полноценную защитную инфраструктуру.
- Путин и Лукашенко решили не завершать совместные военные учения на территории Беларуси. Их продлили на неопределенный срок.
- Из-за угрозы российской агрессии Нидерланды переносят посольство из Киева во Львов.
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