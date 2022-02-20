Может привести к непоправимым последствиям, – в Кремле пригрозили Украине

Пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков не перестает удивлять циничными заявлениями в адрес Украины. На этот раз он пригрозил нашему государству "непоправимыми последствиями".

По словам Дмитрия Пескова, сейчас ситуация на Донбассе максимально напряженная. Именно из-за этого нашу страну якобы ждут "последствия".

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Даты "вторжения" – "провокация"

В традиционной для себя манере Дмитрий Песков заявил о якобы "провокации" от международных партнеров Украины, которые говорят об угрозе российского вторжения. И, конечно, рупор Кремля опроверг любые намерения России усиливать агрессию против Украины.

Кроме того, по словам Пескова, "малейшая искра" может привести к эскалации напряженной ситуации.

Когда напряжение доведено до максимума, как сейчас на линии соприкосновения, то любое не запланированное событие или запланированная маленькая провокация может привести к непоправимым последствиям,

– нагло заявил Песков.

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Вооруженные силы Украины готовы дать отпор врагу в любой момент, поэтому мы под надежной защитой наших военных. Международные партнеры поддерживают Украину и подготовили пакет сокрушительных экономических санкций против России. Поэтому даже если Кремль решится пойти в наступление – он получит достойный отпор. Сохраняем спокойствие, читаем проверенные новости и верим в ВСУ!