Может разъединить Европу и НАТО, – генсек НАТО предупредил о возможном расколе союзников
Источник:The Telegraph
Жозеп Боррель заявил о планах создать силы быстрого реагирования ЕС. Генсек НАТО предупредил, что попытка ослабить связь между США и Европой не только ослабит НАТО, но и разделит Европу.
Йенс Столтенберг заверил, что формирование в Европе независимых от США вооруженных сил приведет к расколу среди союзников в НАТО. Об этом он заявил в интервью изданию.
Заметьте Сложно для НАТО – принимать новые страны, где есть конфликты, – госпожа посол Германии
Столтенберг предупредил о возможном расколе среди союзников
Я приветствую дополнительные усилия Европы в сфере обороны, но это никогда не сможет заменить НАТО, и мы должны быть уверены, что Европа и США объединятся,
– заверил генсек Альянса.
Он также добавил, что "любая попытка ослабить связь США и Европы не только ослабит НАТО, но и разъединит Европу". Политик заверил, что частично дело в деньгах, так как "80% наших оборонных расходов приходится на союзников, которые не являются членами Евросоюза".
Ослабит наш общий потенциал взаимодействия, – генсек НАТО
"Любая попытка создать параллельные структуры, дублировать систему командования только ослабит наш общий потенциал взаимодействия. Потому что при очень ограниченных ресурсах мы должны избегать параллелизма и дублирования усилий", – добавил генсек.
Более того, он объяснил, что конкретные предложения (по созданию сил Евросоюза – 24 канал) с НАТО не обсуждались и они "не ознакомлены с чем-либо подобным или деталями".
Что этому предшествовало
- Высокий представитель Евросоюза Жозеп Боррель 2 сентября заявил, что события в Афганистане показали необходимость создания в Евросоюзе собственных независимых вооруженных сил быстрого реагирования.
- Объяснил, что первые практические решения будут приняты в октябре – ноябре в рамках подготовки новой европейской концепции по безопасности "Стратегический компас Евросоюза".
- Утверждение этой стратегии и планов по созданию сил быстрого реагирования Еврооюза планировали в марте 2022 года.
- По словам Борреля, речь идет о группировке численностью около 5 тысяч человек.