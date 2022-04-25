Может самостоятельно захлебнуться в собственной пропаганде, – СБУ отреагировала на "покушение" на Соловьева
Источник:СБУ
ФСБ России заявила, что Служба безопасности Украины якобы готовила покушение на российского пропагандиста Владимира Соловьева. СБУ решила опровергнуть фейк, который распространили оккупанты.
СБУ сравнила Соловьева с Геббельсом
В своем сообщении ФСБ сообщала, что предотвратила "покушение" на Соловьева и "задержала неонацистов". В ответ СБУ подчеркнула, что российские спецслужбы фантазируют, чтобы показать достижения для российской аудитории.
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СБ Украины системно работает над усилением безопасности нашего государства и не намерена серьезно комментировать новые фантазии российских спецслужб, которые просто придумывают очередные достижения для российской аудитории.
– говорится в сообщении.
В СБУ подчеркнули, что Соловьев – не общественный деятель, как об этом заявили в ФСБ, а обычный пропагандист. Украинские силовики сравнили Соловьева с рупором нацистской Германии Йозефом Геббельсом.
В конце концов, в СБУ заверили, что у них нет никаких планов относительно убийства Соловьева. Пропагандисту придется отвечать за свои преступления в международных судах.
Учитывая количество фейков и антиукраинской ненависти, которые транслирует это лицо, оно может самостоятельно захлебнуться в "продуктах" собственной низкопробной пропагандистской деятельности,
– заявили в пресс-службе СБУ.
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