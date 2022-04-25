Может самостоятельно захлебнуться в собственной пропаганде, – СБУ отреагировала на "покушение" на Соловьева

ФСБ России заявила, что Служба безопасности Украины якобы готовила покушение на российского пропагандиста Владимира Соловьева. СБУ решила опровергнуть фейк, который распространили оккупанты.

СБУ сравнила Соловьева с Геббельсом

В своем сообщении ФСБ сообщала, что предотвратила "покушение" на Соловьева и "задержала неонацистов". В ответ СБУ подчеркнула, что российские спецслужбы фантазируют, чтобы показать достижения для российской аудитории.

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СБ Украины системно работает над усилением безопасности нашего государства и не намерена серьезно комментировать новые фантазии российских спецслужб, которые просто придумывают очередные достижения для российской аудитории.

– говорится в сообщении.

В СБУ подчеркнули, что Соловьев – не общественный деятель, как об этом заявили в ФСБ, а обычный пропагандист. Украинские силовики сравнили Соловьева с рупором нацистской Германии Йозефом Геббельсом.

В конце концов, в СБУ заверили, что у них нет никаких планов относительно убийства Соловьева. Пропагандисту придется отвечать за свои преступления в международных судах.

Учитывая количество фейков и антиукраинской ненависти, которые транслирует это лицо, оно может самостоятельно захлебнуться в "продуктах" собственной низкопробной пропагандистской деятельности,

– заявили в пресс-службе СБУ.

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