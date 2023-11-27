Два сценария: политолог сказал, как может смениться власть в России

Для смены власти в России теоретически возможны два сценария: революция и заговор элит. Однако на практике они могут дополнять друг друга.

Скорее всего, российские элиты решат свергнуть Владимира Путина, а затем к революции присоединится и народ. Такое мнение 24 Каналу озвучил российский политолог Аббас Галлямов.

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"Теоретически возможны два варианта: революция или заговор элит. В теории это разные варианты, а на практике они часто взаимодополняют друг друга. Иногда элиты начинают первые, а потом народ присоединяется. Иногда сначала начинается протест, который потом поддерживает часть элит", – сказал он.

Конфликт среди окружения Путина

Аббас Галлямов отметил, что, вероятнее всего, это будет конфликт относительно того, по какому пути идти, чтобы удержать власть. Ведь уже сейчас возникают противоречия между двумя лагерями, приближенными к Путину.

Первый лагерь – это сторонники эскалации войны против Украины во главе с секретарем совбеза России Николаем Патрушевым и главой "Роснефти" Игорем Сечиным. Они выступают за введение военного положения, масштабную мобилизацию и отмену президентских выборов.

Другая группа – это противники эскалации во главе с экс-главой банка "Россия" Юрием Ковальчуком. Они не против войны, но выступают против милитаризации экономики и проведения жестких репрессий. Эти люди понимают, что в случае жестких репрессий они окажутся в тюрьме.

Следует понимать, что сторонников мира среди российских элит нет. Тайно, может быть, есть, но на практике никто с Путиным не спорит. Если Путин начал войну, то все якобы правильно. В общем эти группы все одобряют, но что делать дальше – их пути расходятся,

– объяснил политолог.

По мнению Галлямова, один лагерь решит, что Путин уже достаточно от них зависит, однако не попытается его свергнуть. Они попытаются арестовать кого-нибудь из противоположной группы. Те не согласятся, а потом к восстанию может присоединиться и народ.

Галлямов о смене власти в России: смотрите видео

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