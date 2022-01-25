"Может вторгнуться в любой момент": в Белом доме уверены в агрессивных намерениях России

Вашингтон считает угрозу вторжения России в Украину вполне реальной. Даже несмотря на многочисленные дипломатические усилия по деэскалации.

Об этом заявила пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки во время брифинга. По ее словам, невозможно предугадать, какое решение примет Владимир Путин.

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В то же время Псаки подчеркнула, что США продолжают пытаться разрешить ситуацию с помощью диалога.

Никто не может проникнуть в мысли президента Путина или российского руководства. То, что мы видели, – это целый ряд приготовлений, в том числе 100 тысяч военных на границе,

– сказала она.

Пресс-секретарь Белого дома добавила, что Москва продолжает "агрессивную риторику" и ищет повод для агрессии.

"Мы видим рост агрессивных действий", – сообщила она.

Также источник CNN в Белом доме заявлял, что с прошлой недели не произошло никаких изменений на границе Украины, куда Москва стягивает войска, "а это значит, что Россия может вторгнуться в любой момент".

Ситуация вокруг Украины: последние новости

Джо Байден заявил, что может ввести санкции против Владимира Путина. В частности это может случиться, если Россия таки решится напасть на Украину.

В Украину прибыла третья партия американского оружия. На этот раз наше государство получило современное оборудование и боеприпасы.

В МИД рассказали, что в Украине есть 129 посольств, консульств и представительств международных организаций. По состоянию на 25 января лишь 4 из них решили эвакуировать своих дипломатов.

Владимир Зеленский в очередной раз обратился к украинцам. Президент подчеркнул, что поводов для паники нет и ситуация на границе контролируемая нашими бойцами.



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Вооруженные силы Украины готовы противостоять агрессии Кремля и защищать нашу землю. К тому же международные партнеры поддерживают суверенитет, территориальную целостность Украины и готовы вводить против России новые усиленные санкции.