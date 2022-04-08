Может затянуться на годы, – Бутусов предположил, когда война закончится

Пока враг контролирует крупнейшую в Украине атомную станцию, контролирует коридор в Крым – мы все в страшной опасности.

Нужно не разрешить России стабилизироваться на этих позициях. Об этом в эфире 24 канала сказал журналист и основатель Цензор.Нет Юрий Бутусов.

Внимание Мгновенный марш на Киев уже никогда не удастся повторить, – Бутусов

Поскольку для нас это очень невыгодно. А также может очень дорого стоить.

Это все означает, что война может затянуться на годы,

– объяснил он.

Поэтому, как он отметил, для всех нас сейчас очень важно освободить Мариуполь и юг Украины. У нас достаточно оружия.

"Для эффективного наступления нужно не только оружие, но и четкое планирование. Для качественного планирования у нас сейчас достаточно оружия", – подчеркнул Бутусов.

Война может затянуться на годы, – Бутусов: смотрите видео