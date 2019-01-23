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      Может ли "коллективный противвсех" повлиять на судьбу выборов: мнение эксперта

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      В среду, 23 января, документы в ЦИК для выдвижения кандидатами на пост Президента Украины подали Юлия Тимошенко, Дмитрий Добродомов, Александр Мороз и Руслан Кошулинский. Сейчас ЦИК зарегистрировала 13 претендентов. Но вряд ли они внесут что-то новое в избирательный процесс.

      Такое суждение в прямом эфире 24 канала высказал политический эксперт Олег Рыбачук.

      Читайте также: Свежие огурчики быстро киснут, – Рыбачук о "новых лицах" в политике

      Он отметил: "У нас в стране политики верят в Украину украинцев, а Украина украинцев не верит в политиков. Да, возможно, мы увидим некоторые изменения в технологиях. Но в целом – и это очень хорошо отражается в рейтингах – уровень поддержки политиков никогда не был настолько размытым, неопределенным. Не чувствуются явные фавориты, никто не имеет преимущественной поддержки, зато многие имеют негативный рейтинг".

      Рибачук
      "Уровень поддержки политиков никогда не был настолько размытым", – Рыбачук

      Также Рыбачук намекнул на теорию "Черного лебедя" – она рассматривает труднопрогнозируемые и редкие события, которые имеют значительные последствия: "Украинцы в год свиньи могут использовать "черную свинку" как реакцию общества на то, что политики фактически не учитывают волю избирателей".

      Читайте также: Кандидаты в президенты Украины-2019: список

      По его словам, 41% украинцев требуют избирательной реформы, но политики ее не проводят и не хотят проводить.

      Поэтому та часть людей, которые не определились (а это 20%, как свидетельствует социология – 24 канал) могут повлиять на результат, осуществив выбор в силу тех или иных причин. Но и могут остаться "коллективным противвсехом". В качестве вызова на пренебрежение со стороны политиков избиратели могут поступить непредсказуемо,
      – подчеркнул Олег Рыбачук.

      "Количество тех, кто не определился – больше рейтинга любого из кандидатов. Это означает, что в последнюю минуту все может измениться", – подытожил эксперт.

      Кто может стать Президентом Украины? Президентом Украины может быть избран гражданин Украины, который достиг 35-летнего возраста, владеет государственным языком и проживает в Украине в течение десяти последних перед днем выборов лет. Это право реализуется через политические партии, а также путем самовыдвижения. Партия может выдвинуть только одного кандидата.

      Напомним, 24 канал постоянно дополняет "Список кандидатов в Президенты Украины" и публикует информацию о них.

      Вибори
      Как будет проходить избирательный процесс в 2019 году

      Теги: Новости Украины Новости политики Выборы Президента 2019
      Источник: 24 канал
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