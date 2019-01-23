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      НЕГОДА В УКРАЇНІ КІР ВІКТОР ЯНУКОВИЧ ПРАВОСЛАВНА ЦЕРКВА УКРАЇНИ ПРЕЗИДЕНТСЬКІ ВИБОРИ 2019
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      НЕГОДА В УКРАЇНІ КІР ВІКТОР ЯНУКОВИЧ ПРАВОСЛАВНА ЦЕРКВА УКРАЇНИ ПРЕЗИДЕНТСЬКІ ВИБОРИ 2019

      Чи може "колективний противсіх" вплинути на долю виборів: думка експерта

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      У середу, 23 січня, документи до ЦВК для висування кандидатами на посаду Президента України подали Юлія Тимошенко, Дмитро Добродомов, Олександр Мороз та Руслан Кошулинський. Наразі ЦВК зареєструвало 13 претендентів. Але навряд чи вони внесуть щось нове у виборчий процес.

      Таке судження у прямому ефірі 24 каналу висловив політичний експерт Олег Рибачук.

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      Він зазначив: "У нас в країні політики вірять в Україну українців, а Україна українців не вірить у політиків. Так, можливо, ми побачимо деякі зміни у технологіях. Але загалом – і це дуже добре відбивається у рейтингах – рівень підтримки політиків ніколи не був настільки розмитий, невизначений. Не відчуваються явні фаворити, ніхто не має переважної підтримки, натомість багато хто має негативний рейтинг".

      Рибачук
      "Рівень підтримки політиків ніколи не був настільки розмитий", – Рибачук

      Також Рибачук натякнув на теорію "Чорного лебедя" – вона розглядає важкопрогнозовані та рідкісні події, які мають значні наслідки: "Українці в рік свині можуть використати "чорну свинку" як реакцію суспільства на те, що політики фактично не зважають на волю виборців".

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      За його словами, 41% українців вимагають виборчої реформи, але політики її не роблять і не хочуть робити.

      Тому ота частина людей, які не визначилися (а це 20%, як свідчить соціологія – 24 канал) можуть вплинути на результат, здійснивши вибір в силу тих чи інших причин. Але й можуть залишитися "колективним противсіхом". У виклик на зневагу з боку політиків виборці можуть вчинити непередбачувано,
      – наголосив Олег Рибачук.

      "Кількість тих, хто не визначився – більша за рейтинг будь-якого з кандидатів. Це означає, що в останню хвилину все дійсно може змінитися", – підсумував експерт.

      Хто може стати Президентом України?Президентом України може бути обраний громадянин України, який досяг 35-річного віку, володіє державною мовою і проживає в Україні протягом десяти останніх перед днем виборів років. Це право реалізується через політичні партії, а також шляхом самовисування. Партія може висунути лише одного кандидата.

      Нагадаємо, 24 канал постійно доповнює "Список кандидатів у Президенти України" та публікує інформацію про них.

      Вибори
      Як відбуватиметься виборчий процес у 2019 році

      Теги: Новини України Новини політики Президентські вибори 2019
      Джерело: 24 канал
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