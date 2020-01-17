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      Может потерять сверхприбыли, – Гнап объяснил, почему Порошенко против рынка земли

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      Петр Порошенко / Getty images

      Если Владимиру Зеленскому удастся запустить земельную реформу, то он войдет в историю. Это будет достижением его президентства, даже если остальные задачи и все, что он обещал, провалит.

      Такое мнение в интервью 24 канала озвучил журналист Дмитрий Гнап. По его словам, он не думал, что будет такое общественное сопротивление относительно рынка земли.

      Больше об этом: Земельный рынок – что на самом деле предлагают у Зеленского

      "Собственно, объединились пророссийские силы вместе с проукраинскими ярыми патриотами – Порошенко, Тимошенко, Тягнибок, Белецкий. Объединились с кем? Медведчуком, Бойко, Кивой – с откровенно пророссийскими коллаборационистами, с пророссийскими силами, которых лично поддержал Путин на своей последней пресс-конференции. Запатентированные украинские патриоты с представителями Путина объединились против земельной реформы", – сказал Гнап.

      Он объяснил, что к примеру, Порошенко устраивает нынешняя ситуация, поэтому он не осуществил земельной реформе во время своей каденции.

      У него сто тысяч гектаров земли в Винницкой области в долгосрочной аренде. То есть, за аренду этих паев он платит крестьянам два мешка кукурузы в год. Если же будет реформа, то ему придется либо выкупать по рыночной цене, а это уже значительные вложения денег, или платить за аренду по рыночной цене. То есть, все это будет намного дороже. Он банально не хочет потерять свои сверхприбыли,
      – заявил журналист.

      По его словам, Юлия Тимошенко стала такой ярой социалисткой, потому пытается зацепиться за какую-то скандальную тему, за страхи украинского общества, чтобы на них паразитировать и оставаться еще в украинской политике.

      "Но мы знаем, что весь этот социализм Тимошенко – ложь и игра на публику. О каком социализме и о котором отстаивании интересов обычных простых людей, о какой борьбе и обнищании может говорить человек, который живет в имении в Конча-Заспе на 500 квадратных метров, записанном, кстати, на ее двоюродную сестру. Все это показательная игра", – отметил он.

      Что известно о недвижимости неизменного лидера "Батькивщины" – читайте по ссылке

      Что предусматривает законопроект о рынке земли

      Законопроект 2178-10, который открывает рынок земли, Верховная Рада приняла в первом чтении 13 ноября. Если точнее, то законопроект отменяет запрет на покупку и продажу земли сельскохозяйственного назначения. Заработать все должно с 1 октября 2020 года.

      Однако не все депутаты поддерживают земельную реформу, а потому требуют внесения тысячи коррективов. В результате, в законопроект уже внесли следующие изменения:

      • Право покупать землю будет у украинских граждан и юридических лиц, основанных только гражданами Украины;
      • Иностранные граждане имеют право покупать землю только после проведения референдума по соответствующему вопросу.
      • По ограничению концентрации земли в одних руках, то его предлагают установить на уровне 10 тысяч гектаров. В предыдущей версии законопроекта этот показатель составлял 200 тысяч гектаров.

      Смотрите полное видео интервью с Дмитрием Гнапой:

       

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      Автор: Елена Трибушная
      Теги: Новости Украины Законодательство Рынок земли Владимир Зеленский Петр Порошенко Юлия Тимошенко - новости
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