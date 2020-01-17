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      Може втратити надприбутки, – Гнап пояснив, чому Порошенко проти ринку землі

      1112 Читать новость на русском
      Петро Порошенко / Getty images

      Якщо Володимиру Зеленському вдасться запустити земельну реформу, то він увійде в історію. Це буде здобутком його президентства, навіть якщо решту завдань та все, що він обіцяв, провалить.

      Таку думку в інтерв'ю 24 каналу озвучив журналіст Дмитро Гнап. За його словами, він не думав, що буде такий суспільний спротив щодо ринку землі. 

      Більше про це: Земельний ринок – що насправді пропонують у Зеленського

      "Власне, об'єдналися проросійські сили разом з проукраїнськими затятими патріотами – Порошенко, Тимошенко, Тягнибок, Білецький. Об’єдналися з ким? Медведчуком, Бойком, Кивою – з відверто проросійськими колаборантами, з проросійськими силами, яких особисто підтримав Путін на своїй останній пресконференції. Патентовані українські патріоти з представниками Путіна об'єдналися проти земельної реформи", – сказав Гнап.

      Він пояснив, що до прикладу, Порошенка влаштовує теперішня ситуація, тому він не здійснив земельну реформу за своєї каденції.

      У нього сто тисяч гектарів землі на Вінниччині у довгостроковій оренді. Тобто, за оренду цих паїв він платить селянам два мішки кукурудзи на рік. Якщо ж буде реформа, то йому доведеться або викуповувати за ринковою ціною, а це вже значні вкладення грошей, або ж платити оренду за ринковою ціною. Тобто, все це буде набагато дорожче. Він банально не хоче втратити свої надприбутки,
      – заявив журналіст.

      За його словами, Юлія Тимошенко стала такою затятою соціалісткою, бо намагається зачепитися за якусь скандальну тему, за страхи українського суспільства, щоб на них паразитувати і залишатися ще в українській політиці.

      "Але ми знаємо, що весь цей соціалізм Тимошенко – брехня та гра на публіку. Про який соціалізм та про яке відстоювання інтересів звичайних простих людей, про яку боротьбу та зубожіння може говорити людина, яка живе в маєтку в Конча-Заспі на 500 квадратних метрів, записаному, до речі, на її двоюрідну сестру. Все це показова гра", – зазначив він. 

      Що відомо про нерухомість незмінної лідерки "Батьківщини" – читайте за посиланням 

      Що передбачає законопроєкт про ринок землі

      Законопроєкт 2178-10, що відкриває ринок землі, Верховна Рада схвалила в першому читанні 13 листопада. Якщо точніше, то законопроєкт скасовує заборону на купівлю та продаж землі сільськогосподарського призначення. Запрацювати має все з 1 жовтня 2020 року. 

      Однак не всі депутати підтримують земельну реформу, а тому вимагають внесення тисячі корективів. В результаті, у законопроєкт вже внесли такі поправки:

      • право купувати землю матимуть українські громадяни та юридичні особи, засновані лише громадянами України;
      • Іноземні громадяни матимуть право купувати землю тільки після проведення референдуму щодо відповідного питання.
      • Щодо обмеження концентрації землі в одних руках, то його пропонують встановити на рівні 10 тисяч гектарів. У попередній версії законопроєкту цей показник становив 200 тисяч гектарів.

      Дивіться повне відео інтерв'ю з Дмитром Гнапом:

       

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      Автор: Олена Трибушна
      Теги: Новини України Законодавство Володимир Зеленський Петро Порошенко Юлія Тимошенко - новини Ринок землі
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