Може втратити надприбутки, – Гнап пояснив, чому Порошенко проти ринку землі

Якщо Володимиру Зеленському вдасться запустити земельну реформу, то він увійде в історію. Це буде здобутком його президентства, навіть якщо решту завдань та все, що він обіцяв, провалить.

Таку думку в інтерв'ю 24 каналу озвучив журналіст Дмитро Гнап. За його словами, він не думав, що буде такий суспільний спротив щодо ринку землі.

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"Власне, об'єдналися проросійські сили разом з проукраїнськими затятими патріотами – Порошенко, Тимошенко, Тягнибок, Білецький. Об’єдналися з ким? Медведчуком, Бойком, Кивою – з відверто проросійськими колаборантами, з проросійськими силами, яких особисто підтримав Путін на своїй останній пресконференції. Патентовані українські патріоти з представниками Путіна об'єдналися проти земельної реформи", – сказав Гнап.

Він пояснив, що до прикладу, Порошенка влаштовує теперішня ситуація, тому він не здійснив земельну реформу за своєї каденції.

У нього сто тисяч гектарів землі на Вінниччині у довгостроковій оренді. Тобто, за оренду цих паїв він платить селянам два мішки кукурудзи на рік. Якщо ж буде реформа, то йому доведеться або викуповувати за ринковою ціною, а це вже значні вкладення грошей, або ж платити оренду за ринковою ціною. Тобто, все це буде набагато дорожче. Він банально не хоче втратити свої надприбутки,

– заявив журналіст.

За його словами, Юлія Тимошенко стала такою затятою соціалісткою, бо намагається зачепитися за якусь скандальну тему, за страхи українського суспільства, щоб на них паразитувати і залишатися ще в українській політиці.

"Але ми знаємо, що весь цей соціалізм Тимошенко – брехня та гра на публіку. Про який соціалізм та про яке відстоювання інтересів звичайних простих людей, про яку боротьбу та зубожіння може говорити людина, яка живе в маєтку в Конча-Заспі на 500 квадратних метрів, записаному, до речі, на її двоюрідну сестру. Все це показова гра", – зазначив він.

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Що передбачає законопроєкт про ринок землі

Законопроєкт 2178-10, що відкриває ринок землі, Верховна Рада схвалила в першому читанні 13 листопада. Якщо точніше, то законопроєкт скасовує заборону на купівлю та продаж землі сільськогосподарського призначення. Запрацювати має все з 1 жовтня 2020 року.

Однак не всі депутати підтримують земельну реформу, а тому вимагають внесення тисячі корективів. В результаті, у законопроєкт вже внесли такі поправки:

право купувати землю матимуть українські громадяни та юридичні особи, засновані лише громадянами України;

Іноземні громадяни матимуть право купувати землю тільки після проведення референдуму щодо відповідного питання.

Щодо обмеження концентрації землі в одних руках, то його пропонують встановити на рівні 10 тисяч гектарів. У попередній версії законопроєкту цей показник становив 200 тисяч гектарів.

Дивіться повне відео інтерв'ю з Дмитром Гнапом: