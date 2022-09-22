Можно, извините, выпить, – Зеленский поблагодарил защитников Мариуполя, вернувшихся домой

Большой обмен пленными состоялся, мы смогли вернуть домой 215 украинских несокрушимых защитников. Президент Владимир Зеленский поблагодарил всех причастных к обмену и отметил, что все спецслужбы сработали отлично.

О возвращении защитников "Азовстали" Владимир Зеленский рассказал в эфире канала "Рада", передает 24 канал. Он также отметил, что сегодня очень важный и психологически нелегкий день для украинцев.

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Спасибо всем, кто способствовал этому обмену, я думаю, мы еще увидим всех наших ребят и всех тех, кто помогал их вернуть,

– отметил Зеленский.

Зеленский говорит, что мы могли обменять Медведчука на меньшее количество наших героев. "Но сегодня такие новости, что всему государству, извините, есть за что выпить", – добавляет президент.

Владимир Зеленский резюмирует, что ребята должны знать – мы работаем над тем, чтобы вернуть всех . Мы обязательно сделаем все, чтобы вы увидели своих родных, заявил он.

Масштабный обмен пленными 21 сентября 2022 года

Первые фотографии по успешному освобождению из плена защитников "Азовстали" появились в сети вечером 21 сентября.

Известно, что в рамках обмена пленными домой вернулись Михаил Дианов, Екатерина "Пташка" Полищук, беременная медик Марьяна Мамонова, полицейский Святослав Ермолов, руководитель патрульной полиции Мариуполя Михаил Вершинин, Дмитрий Козацкий, Давид Химик и другие герои.

Кроме того, оккупанты освободили из плена командиры полка "Азов" Дениса Прокопенко и его заместителя Святослава Паламаря, а также командира 36-й отдельной бригады морской пехоты Сергея Волынского.