Маршруты проделаны: как и куда эвакуируют людей из освобожденной Херсонщины

В Херсоне проблемы с критической инфраструктурой Поэтому жителей региона призывают эвакуироваться.

Об этом для 24 канала рассказал первый заместитель председателя Херсонского областного совета Юрий Соболевский. Он отметил, что эвакуация добровольна.

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"Человек, который решает эвакуироваться, обращается в областную военную администрацию. Ее заявку прорабатывают и дают возможность уехать. ОВА готов удовлетворить заявки в любом масштабе. Пока не так оперативно это происходит, как бы мы хотели. Есть большое количество обращений", – сказал Соболевский.

Расселением занимается ОВА

Эвакуация осуществляется постоянно и сейчас работу оптимизируют. Создадут отдельный эвакуационный штаб, чтобы максимально быстро вывозить людей из Херсона. Есть проработанные маршруты для выезда.

Цель – не только обеспечить возможность уехать, но и предоставить людям возможность жить в безопасности. Есть люди, которые не нуждаются в размещении после эвакуации. Они знают, куда хотят, и им нужна помощь с дорогой. Есть люди с инвалидностью, которым тоже необходима помощь. Над этим работает ОВА, – объяснил Соболевский.

Обратите внимание – Соболевский об эвакуации из Херсонской области: смотрите видео

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