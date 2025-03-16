Мобилизация в Украине: можно ли не явиться по боевой повестке
- Есть уважительные причины неявки по боевой повестке.
- Закон считает уважительной причиной для неявки смерть родственника, заболевания (из перечня официально признанных), обстоятельства непреодолимой силы или чрезвычайная ситуация, выполнения профессиональных или служебных обязанностей (работники критической инфраструктуры, госслужащие).
В Украине продолжается всеобщая мобилизация и объявлено военное положение. Сейчас их продлили до 9 мая 2025 года.
Адвокат адвокатского объединения "Актум" Дмитрий Кушнаренко в комментарии изданию "РБК-Украина" рассказал, когда можно не явиться по "боевой повестке", пишет 24 Канал.
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Можно ли не явиться по боевой повестке
По словам юриста, для этого должны быть уважительные причины.
Закон считает уважительной причиной для неявки:
- смерть родственника (жены/мужа, родителей, детей, бабушки/дедушки);
- заболевание (из перечня официально признанных);
- обстоятельства непреодолимой силы или чрезвычайная ситуация (стихийное бедствие, техногенная катастрофа);
- выполнение профессиональных или служебных обязанностей (работники критической инфраструктуры, госслужащие).
Важно отметить, что все эти причины неявки должны быть документально подтверждены – это обязательное требование особенно если получили повестку на отправку в ряды ВСУ.
В случае нарушения законодательства о мобилизационной подготовке и мобилизации мобилизации, задерживать военнообязанных могут исключительно сотрудники Национальной полиции, которые доставляют нарушителя в ТЦК.