Адвокат адвокатського об'єднання "Актум" Дмитро Кушнаренко в коментарі виданню "РБК-Україна" розповів, коли можна не з’явитися за "бойовою повісткою", пише 24 Канал.

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Чи можна не з'явитися за бойовою повісткою

За словами юриста, для цього повинні бути поважні причини.

Закон вважає поважною причиною для неявки:

смерть родича (дружини/чоловіка, батьків, дітей, бабусі/дідуся);

захворювання (з переліку офіційно визнаних);

обставини непереборної сили або надзвичайна ситуація (стихійне лихо, техногенна катастрофа);

виконання професійних чи службових обов’язків (працівники критичної інфраструктури, держслужбовці).

Важливо зазначити, що всі ці причини неявки мають бути документально підтверджені – це обов’язкова вимога особливо якщо отримали повістку на відправку до лав ЗСУ.

У випадку порушення законодавства про мобілізаційну підготовку та мобілізацію, затримувати військовозобов’язаних можуть виключно співробітники Національній поліції, які доставляють порушника до ТЦК.