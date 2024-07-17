С сегодняшнего дня ЦПАУ не обновляют военные данные: где это можно сделать

16 июля – это был последний день, когда согласно обновленному законодательству военнообязанные должны были обновить данные. Сделать это можно было либо через Резерв+, либо через ЦПАУ, либо через ТЦК.

Теперь, от 17 июля, через центры предоставления административных услуг нельзя обновлять военно-учетные данные. Об этом сообщил представитель Минобороны Дмитрий Лазуткин в эфире телемарафона, – информирует 24 Канал.

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Через ЦПАУ теперь невозможно обновить данные

Сама процедура обновления данных остается возможной через мобильное приложение Резерв+ или территориальные центры комплектования.

На сайте Министерства обороны указано, что в случае изменения персональных данных, в течение 7 дней с такого момента нужно об этом сообщить государству.

Министерство обороны никоим образом не влияет на работу ЦПАУ,

– констатировал Дмитрий Лазуткин.

Тем, кто не успел обновить данные в период от 18 мая до 16 июля 2024 года – грозит штраф от 17 000 до 25 500 гривен. Однако выписывание штрафов не является автоматизированным процессом.

Сначала нарушения должны обнаружить, открыть административное производство, после чего у гражданина есть 10 дней для того, чтобы оплатить штраф. Определенные юристы отмечают, что штрафа можно избежать, обновив самому данные после 16 июля.

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Добавим, что представитель Минобороны Дмитрий Лазуткин также опровергал информацию о продлении срока обновления данных на законодательном уровне.