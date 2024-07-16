Можно ли будет обновить данные: в Минобороны сказали, что будет с 17 июля
Согласно закону о мобилизации, 16 июля истекает срок обновления военно-учетных данных. В Минобороны Украины объяснили, можно ли будет обновить данные 17 июля.
Детали об этом рассказала в интервью ТСН заместитель министра обороны по вопросам цифрового развития Екатерина Черногоренко, информирует 24 Канал.
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Что будет с 17 июля
Как заявила заместитель министра обороны по вопросам цифрового развития Екатерина Черногоренко, после 17 июля граждане смогут дальше обновлять свои данные в любой удобный способ. Приложение Резерв+ будет доступно и в дальнейшем. По ее словам, можно будет загрузить электронный военно-учетный документ.
Если 17 июля контактные данные обновлены не будут, то руководители ТЦК смогут рассматривать это как нарушение и накладывать административные взыскания. Во время проведения мобилизации и периода военного положения ТЦК и СП имеют право накладывать такие штрафы. Поэтому мы предлагаем нашим гражданам не ожидать необходимости платить штрафы. А сделать обновление данных через Резерв+,
– сказала она.