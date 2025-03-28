Мобилизуют ли мужа, если жена пошла служить: разъяснение юриста

В Украине отсрочка от мобилизации предоставляется по определенным условиям. В частности ее может получить мужчина, если его жена служит в Вооруженных силах Украины.

Сообщает 24 Канал со ссылкой на адвоката юридической компании "Riyako&Partners" Екатерину Анищенко в интервью для "РБК-Украина".

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Можно ли получить отсрочку, если служит жена

По словам Анищено, если женщина вступила в ряды ВСУ во время войны, это является основанием для предоставления ее мужу отсрочки.

Если служит жена, мужчина имеет предусмотренное законом право на отсрочку от мобилизации, а также право быть уволенным из рядов ВСУ,

– подчеркнула она.

Кроме того, юрист отметила, что в действующем украинском законодательстве "нет отдельно гендерных военных законов", поэтому если служит жена, то муж имеет право на отсрочку.

"Но при условии, если она служит именно в Вооруженных силах Украины. Не в полиции, не в ГСЧС. Эти службы также выполняют свои обязанности во время военного положения, но это не является основанием для получения мужем отсрочки", - уточнила Анищенко.

Она также отметила, что во время общения с клиентами неоднократно сталкивается со случаями, когда семьи принимают решение, учитывая такие обстоятельства.

"Жена, имея несовершеннолетнего ребенка, идет добровольно мобилизоваться в ВСУ через рекрутинговый центр. Понимая при этом, что ее как женщину вряд ли отправят служить на "ноль". А ее муж тем временем получает предусмотренную законодательством отсрочку от мобилизации. Таким образом он обеспечит их семейные права, чтобы ребенок оставался с кем-то из родителей", – подытожила адвокат.

Могут ли одновременно призвать и мужа, и жену

Согласно закону Украины "О воинской обязанности и военной службе", нет ограничений по количеству мобилизованных лиц из одной семьи.

Однако существуют определенные исключения. Мобилизации не подлежат те лица, у которых близкие родственники погибли или пропали без вести во время войны. К таким родственникам относятся муж, жена, дети, родители, бабушки, дедушки, а также родные братья и сестры.

Другое условие освобождения от мобилизации касается супружеских пар: если один из супругов уже служит в армии и имеет несовершеннолетнего ребенка, то второй из них не подлежит мобилизации.

Также не подлежат мобилизации:

женщины, которые находятся в состоянии беременности или в декретном отпуске по уходу за ребенком;

супруги, если оба служат в армии и имеют детей до 18 лет;

мужчины, которые содержат трех и более детей до 18 лет и не имеют задолженности по уплате алиментов;

родители-одиночки или опекуны детей до 18 лет;

те, кто ухаживает за ребенком с инвалидностью или тяжелыми болезнями;

лица, которые осуществляют постоянный уход за мужем, женой или родственниками с инвалидностью.

Итак, если семья не попадает под эти исключения, ее члены могут быть мобилизованы без ограничений, независимо от семейного статуса.