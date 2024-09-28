Дадут ли отсрочку мужчине, у которого беременная жена: четкий ответ юриста
Источник:РБК-Украина
Содержание трех несовершеннолетних детей является основанием для отсрочки от мобилизации. Юрист объяснила, можно ли избежать призыва, если жена военнообязанного беременна в третий раз.
Эксперт юридической компании "Муренко, Курявый и Партнеры" Елизавета Алефиренко отметила, что зачатый, но не рожденный ребенок не может считаться отдельным субъектом без матери. Соответственно в этом случае речь не идет о приобретении мужчиной статуса содержателя трех детей.
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Беременность – основание для отсрочки или нет
Поэтому наличие беременной жены третьим ребенком является недостаточным для получения отсрочки,
– отметила юрист.
Итак, чтобы получить отсрочку, человек на этот момент должен иметь трех или более детей. Кроме того, он должен подтвердить факт их содержания.
К слову, обновленный законопроект о мобилизации определил перечень документов, которые нужно подать для получения отсрочки родителям трех несовершеннолетних детей. Прежде всего, это свидетельство о рождении детей с указанием отцовства военнообязанного и один из следующих документов:
- свидетельство о регистрации брака с матерью (отцом) детей;
- решение суда о расторжении брака и определении места жительства детей с отцом (матерью);
- решение органа опеки и попечительства об определении места жительства с тем из родителей, который является военнообязанным;
- письменный договор между родителями о том, с кем будут проживать дети и участие второго родителя в их воспитании;
- решение суда об установлении факта пребывания ребенка на содержании военнообязанного;
- договор об уплате алиментов на ребенка.