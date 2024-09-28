Дадут ли отсрочку мужчине, у которого беременная жена: четкий ответ юриста

Содержание трех несовершеннолетних детей является основанием для отсрочки от мобилизации. Юрист объяснила, можно ли избежать призыва, если жена военнообязанного беременна в третий раз.

Эксперт юридической компании "Муренко, Курявый и Партнеры" Елизавета Алефиренко отметила, что зачатый, но не рожденный ребенок не может считаться отдельным субъектом без матери. Соответственно в этом случае речь не идет о приобретении мужчиной статуса содержателя трех детей.

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Беременность – основание для отсрочки или нет

Поэтому наличие беременной жены третьим ребенком является недостаточным для получения отсрочки,

– отметила юрист.

Итак, чтобы получить отсрочку, человек на этот момент должен иметь трех или более детей. Кроме того, он должен подтвердить факт их содержания.

К слову, обновленный законопроект о мобилизации определил перечень документов, которые нужно подать для получения отсрочки родителям трех несовершеннолетних детей. Прежде всего, это свидетельство о рождении детей с указанием отцовства военнообязанного и один из следующих документов: