Пенсионеры на деоккупированных территориях смогут получать пенсии с карты наличными

Жители деоккупированных территорий, которым начисляются выплаты на карту, смогут получить деньги на руки. Деньги будут доставляться Укрпочте.

На деоккупированных территориях банкоматы работают не везде. Поэтому для того, чтобы пенсионеры могли получить средства, правительство приняло новые законодательные изменения.

К теме Изменения пенсионного законодательства: кто сможет раньше выйти на пенсию в 2023 году

Как получить пенсию наличными

Для этого необходимо подать в любой орган местного самоуправления заявление о начислении пенсии наличными. Раньше это можно было сделать только при личном присутствии в отделении ПФУ. Деньги будут доставляться Укрпочте.

Эту инициативу решили ввести потому, что еще не на всех деоккупированных территориях есть электроснабжение и связь.

Напомним, на ДОТ Украины идет восстановление всех систем жизнеобеспечения. Впрочем, пока не повсюду есть электроснабжение и связь, не везде приступили к работе банки и банкоматы. Чтобы пенсионеры на ДОТ смогли наконец получить начисленные государством средства, и было введено упомянутое законодательное новшество,

– говорится в сообщении.

Переселенцам из Крыма упростят порядок получения пенсий

На днях в правительстве решили упростить порядок выдачи пенсий для вынужденных переселенцев из временно оккупированных Крыма и Севастополя. Теперь не нужно будет подтверждения уполномоченного органа россии о том, что человеку не назначалась пенсия в стране-агрессоре.

К теме – какой будет война зимой: смотрите видео