Можно ли предусмотреть время землетрясения в Украине: сейсмолог объяснил

Сейсмологи предполагают, как земля будет колебаться во время землетрясения на определенной территории. В свою очередь время стихийного бедствия не определяют.

Определение времени землетрясения не поможет избежать стихии. Об этом рассказал сейсмолог НАН Александр Кендзера.

Кстати говоря Можно ли предсказать землетрясение в Украине и есть ли риск для наших АЭС: интервью с сейсмологом НАН

Ну, скажем, завтра в Киеве будет землетрясение. А что дальше? Представьте себя на месте Виталия Кличко. Что ему делать: увозить город? А вдруг землетрясения не будет? Как определить: произойдет одно мощное землетрясение или тысяча маленьких? Кто даст гарантию?

– объясняет сейсмолог.

Как обезопасить себя от возможной угрозы

Кендзера отметил, что необходимо изучить, какой уровень сейсмической опасности находится на конкретном участке, где установлен дом или другой важный объект. Нужно вычислить, не будут ли напряжения в этих местах превышать пределы прочности конструкции и т.д.

В Украине установлены государственные строительные нормы. Строить инфраструктуру, особенно гражданскую, нужно так, чтобы она могла выстоять в случае землетрясения. Логика проста – если дом выстоит, никто не погибнет.

Уровень сейсмической опасности

Эксперт подчеркнул, что нужно вынуждать владельцев домов определять уровень сейсмической опасности. Если здание не устойчиво, его жители могут погибнуть.

Например, он не уверен, что высотные дома, которые за последние годы построили в Одессе, устойчивы. Однако есть инвесторы и власти, они должны определять уровень сейсмической опасности. Кендзера отмечает, что всегда можно построить или укрепить дом так, чтобы он выдержал землетрясение. Он добавляет, что в Украине есть замечательные специалисты, но они не смогут проверить все здания.