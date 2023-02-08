Визначення часу землетрусу не допоможе уникнути стихії. Про це розповів сейсмолог НАН Олександр Кендзера.

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Ну скажімо, завтра у Києві буде землетрус. А що далі? Уявіть себе на місці Віталія Кличка. Що йому робити: вивозити місто? А раптом землетрусу таки не буде? Як визначити: відбудеться один потужний землетрус чи тисяча маленьких? Хто дасть гарантії?

– пояснює сейсмолог.

Як убезпечити себе від можливої загрози

Кендзера зазначив, необхідно вивчити, який рівень сейсмічної небезпеки є на конкретній ділянці, де встановлений будинок або інший важливий об'єкт. Потрібно вирахувати, чи напруження у цих місцях не перевищуватимуть межі міцності конструкції тощо.

В Україні визначені державні будівельні норми. Будувати інфраструктуру, особливо цивільну, потрібно так, щоб вона могла вистояти у випадку землетрусу. Логіка проста – якщо будинок вистоїть, ніхто не загине.

Рівень сейсмічної небезпеки

Експерт наголосив, що потрібно змушувати власників будинків визначати рівень сейсмічної небезпеки. Якщо будинок не стійкий, його жителі можуть загинути.

Наприклад, він не впевнений, що висотні будинки, які за останні роки збудували в Одесі, є стійкими. Однак є інвестори та влада, вони мають визначати рівень сейсмічної небезпеки. Кендзера наголошує, завжди можна побудувати або зміцнити будинок так, щоб він витримав землетрус. Він додає, в Україні є чудові спеціалісти, але вони не зможуть перевірити всі будівлі.