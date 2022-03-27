Можно ли сокращать работников во время действия военного положения: разъяснение Минэкономики

В Министерстве экономики разъяснили, имеют ли право сокращать работников во время действия военного положения. Детали изложены в законе о либерализации трудовых отношений от 15 марта.

В нем говорится о том, что все же существует несколько причин, по которым работодатель имеет право сокращать работника. Одна из них – временная нетрудоспособность.

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Работодатель имеет право сокращать, но не обязан

В законе 2136-ІХ "Об организации трудовых отношений в условиях военного положения предусматривается, что работодатель имеет право уволить работника:

в период его временной нетрудоспособности;

в период пребывания в отпуске.

Исключения: отпуск по беременности и родам, а также по уходу за ребенком до достижения им трехлетнего возраста.

Если вы были временно нетрудоспособными, то днем увольнения будет считаться тот, когда вы могли выйти на работу по возвращении.

Кто же был в отпуске, то его днем увольнения будет считаться первый день, когда сотрудник должен был выйти на работу.

Сразу же заметим, что работодатель имеет возможность сократить вышеупомянутых работников. Но если такой потребности нет, то он не обязан это делать во время военного положения.

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