У ньому йдеться про те, що все ж існує кілька причин, через які роботодавець таки має право скорочувати працівника. Одна з них – тимчасова непрацездатність.

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Роботодавець має право скорочувати, але не зобов'язаний

У законі 2136-ІХ "Про організацію трудових відносин в умовах воєнного стану" передбачається що роботодавець має право звільнити працівника:

у період його тимчасової непрацездатності;

у період перебування у відпустці.

Винятки: відпустка у зв'язку з вагітністю та пологами, а також для догляду за дитиною до досягнення нею трирічного віку.

Якщо ви були тимчасово непрацездатними, то днем звільнення рахуватиметься той, коли ви могли вийти на роботу після повернення.

Хто ж був у відпустці, то його днем звільнення вважатиметься перший день, коли співробітник мав вийти на роботу.

Відразу ж зауважимо, що роботодавець має можливість скоротити вищезазначених працівників. Але якщо такої потреби немає, то він не зобов'язаний це робити під час воєнного стану.

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